Massacrò il marito: condannata a 23 anni

Ventitrè anni di carcere per aver ucciso il marito, l’imprenditore Dario Devincenzi, accoltellato nel bagno di casa al termine di una lite. Netta la decisione dell’Assise, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, nei confronti di Hanane Ben Sabeur, 45 anni marocchina, che ha accolto quasi integralmente la volontà della pubblica accusa (24 gli anni chiesti dal pm Luca Venturi), concedendo le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti (l’aver ucciso il marito e averlo fatto davanti a due minorenni, i figli piccoli). Per l’imputata è stata disposta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per la durata della pena. In attesa della quantificazione del risarcimento in sede civile, sono state disposte provvisionali di oltre 500mila euro per i familiari.

"Speravo nell’ergastolo", ha commentato la sorella della vittima, uscendo dall’aula subito dopo la lettura del dispositivo arrivato dopo oltre tre ore di camera di consiglio. Per l’avvocato di parte civile, Saverio Chesi, "l’impianto accusatorio ha retto, siamo contenti". Perché l’imputata, come ha sempre sostenuto la Procura rigettando le richieste della difesa, "era ed è perfettamente capace di intendere e volere, dal giorno dell’omicidio ha sempre mentito mettendo in atto una grandissima sceneggiata".

Era il 23 maggio 2021, Marzabotto: Dario Devincenzi, imprenditore 63enne, venne colpito davanti ai due figlioletti per poi trascorrere 194 giorni in ospedale in condizioni devastanti. Fino alla morte. "La Corte – replicò in arringa l’avvocato Riccardo Ferriani, altra parte civile per i bambini – deve prendere atto della sofferenza di questi due minori i quali non avranno mai più quella loro famiglia per colpa della loro madre. Lei sapeva che in casa c’erano i figli, ma ha preso un coltello dalla cucina ed è andata a cercare il marito per colpirlo. Dario venne ucciso con piena volontà". Durissime le bordate all’imputata, accusata di "essersi sempre presentata in aula per mostrare a tutti una grande sceneggiata di parole e pianti". "Ci sono 194 giorni di patimento in un letto d’ospedale – aggiunsero gli avvocati Chesi e Ferriani – dopo la furia cieca di questa donna. Che avrà avuto uno stato d’animo deragliato (da tempo i rapporti tra moglie e marito erano logori, ndr), ma questo non cambia la gravità di quanto commesso e la sua piena capacità di agire in quel modo".

Durante il dibattimento, Procura e parte civile hanno respinto anche la denuncia fatta dalla 45enne per presunti maltrattamenti subiti dal marito, arrivata a ridosso dell’omicidio. "Mai – così il pm – è stata pronunciata da lei una parola di pentimento, mai un dispiacere verso i figli che ora chiede di riavere". Secondo l’avvocato Guido Clausi Schettini, la donna "agì in un raptus di follia" per via di "un vizio totale di mente" come sostenuto dal proprio consulente di parte. La difesa attenderà le motivazioni per poi decidere il ricorso in appello.

Nicola Bianchi