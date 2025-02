"Massima disponibilità al confronto. Presto un incontro con i cittadini"

"Perché non parlate con noi?". Questo avevano chiesto, scritto su grandi cartelloni, i cittadini del Comitato alluvionati di Budrio dopo aver saputo del sopralluogo del presidente di Regione Michele de Pascale, nelle zone dell’Idice, per vie traverse. In tanti, poi, con i cartelloni si erano radunati sotto al Comune in piazza Filopanti in attesa del sindaco e del governatore che, da cronoprogramma, si sarebbero incontrati al Municipio nel pomeriggio, ma nessuno è mai arrivato, lasciando perplessi i presenti del Comitato.

A replicare a loro, dopo il primo cittadino Debora Badiali, è, per la Regione, la sottosegretaria alla presidenza, Manuela Rontini: "Massima disponibilità, da parte mia, del presidente e dell’intera Giunta, a incontrare i cittadini. Quello di mercoledì scorso lungo il corso dell’Idice era un sopralluogo ‘di lavoro’, uno di quelli che settimanalmente facciamo con il presidente, i sindaci e i tecnici della Protezione Civile per verificare di persona e fare il punto sull’andamento dei cantieri in corso e gli interventi da mettere in atto nel prossimo futuro. Momenti per noi preziosi, al fine di meglio comprendere come stia procedendo la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. In nessuna delle tre tappe (Castenaso, Budrio, Molinella) era prevista un’assemblea pubblica, che siamo però ben disposti a calendarizzare, nei luoghi e nelle modalità più opportune, come dimostra il tavolo aperto con tutti i comitati degli alluvionati che abbiamo convocato solo pochi giorni fa in Regione e che tornerà a riunirsi periodicamente".

"Riteniamo che il confronto sui territori, assieme alle persone – aggiunge Rontini –, sia fondamentale, come ha sottolineato anche la sindaca Badiali, e parte imprescindibile dell’attività finalizzata alla messa in sicurezza che il presidente de Pascale ha indicato come priorità del nostro mandato. Dunque, presto ci sarà occasione di incontrarci, parlare e confrontarci direttamente con chi in quei luoghi ci abita, ci lavora e ci vive".

Zoe Pederzini