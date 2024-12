Massimo Cacciari indaga la ’Passione secondo Maria’

Due Angeli aprono il sipario e disvelano la ’Madonna del Parto’, capolavoro di Piero della Francesca. È questa l’immagina che di copertina di ’La passione secondo Maria’ (ed il Mulino) di Massimo Cacciari. Una Madonna che mostra da quale ferita si generi Dio: una Donna sta al centro del mistero dell’incarnazione. E proprio questo è il tema dell’incontro di oggi alle 18,30 al Mast di via Speranza, dove, nell’ambito della rassegna ’Le voci dei libri’ di Coop Alleanza, il filosofo Cacciari presenta il suo ultimo lavoro, in dialogo con Monica Ferrando. Nella potente icona di Piero della Francesca, Maria sostiene il suo grembo pieno, e si slaccia la sua veste per rendere manifesto l’enigma: è un cosmo che genera e che dona. Nel suo saggio il filosofo mostra come l’arte abbia saputo cogliere quello che la politica non ha mai saputo elaborare. "Come ha potuto la cristianità non fondarsi su una figura di questo genere? Com’è possibile che la cultura europea abbia assunto tratti tanto maschilisti?".