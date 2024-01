Massimo Ghini chiude le feste al Consorziale

Ultimo appuntamento venerdì per la programmazione natalizia del Teatro Consorziale con lo spettacolo ’Quasi amici’, con la coppia Massimo Ghini e Paolo Ruffini per la regia di Alberto Ferrari. Tratto dall’omonimo film francese del 2011 con Francois Cluzet e Omar Sy, la storia racconta la nascita dell’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere e per estrazione sociale, ma che troveranno insieme il modo di cambiare le proprie vite e di aiutarsi. La brillante coppia composta Massimo Ghini e Paolo Ruffini e l’ambientazione nostrana faranno rivivere con brio l’emozionante vicenda. Appuntamento, dunque, alle ore 21. I biglietti sono ancora disponibili e per prenderli è possibile andare sul sito di Viva Ticket.