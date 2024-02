Massimo Medica lascia: si chiude una grande stagione dei musei

"Una soddisfazione, un riconoscimento che non mi aspettavo per i quarant’anni svolti all’interno dei Musei civici dell’arte antica. È un premio che va a tutto lo staff e a tutte le persone che hanno lavorato dal 1984 all’interno di questi musei: un premio dato non solo a me, ma anche a loro. Nei musei ci sono tante opere, ma anche tante persone". Ha ricevuto ieri mattina in Sala Rossa la prestigiosa Turrita di Bronzo Massimo Medica, direttore dei Musei civici d’arte antica di Bologna, fondatore del Museo civico medievale, che dopo quattro decenni nel cuore della cultura bolognese va in pensione. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal sindaco Matteo Lepore e dalla delegata alla Cultura Elena Di Gioia, alla presenza di molti rappresentanti dei musei bolognesi.

"Ho iniziato il primo agosto 1984 – ricostruisce Medica – quando il Museo Civico Medievale non c’era ancora. Il sindaco a quel tempo era Renzo Imbeni e non esistevano i computer: nei musei c’erano macchine da scrivere e carta carbone. Il primo compito di un 27enne uscito dall’università da non tantissimo è stato proprio quello di aprire il Museo Medievale. Fu un trasferimento enorme e il nostro è un mestiere che si impara soprattutto sul campo".

L’ultima mostra allestita al Medievale da Medica è piccola (una trentina di opere) e bellissima: ’Lippo di Dalmasio e le arti a Bologna tra Trecento e Quattrocento’. Aperta fino al 17 marzo, esprime perfettamente il senso del lavoro portato avanti da Medica in tutti questi anni: approfondire e spiegare il patrimonio cittadino, la storia che ha fatto di Bologna quello che è oggi. Un percorso che ha visto ad esempio le tappe di Vitale da Bologna (2010), Simone dei Crocifissi e Jacopo di Paolo (2012) e Giovanni da Modena (2015): i giganti dell’arte di un Medioevo dorato.