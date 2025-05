Massimo Ossini racconta il K2

Torna oggi alle 19 l’Aperitivo Letterario a Grand Tour Italia. Sarà ospite Massimiliano Ossini, volto di Disney Channel e poi conduttore di molti programmi tv (conduce Linea Bianca su Unomattina), che presenterà il suo nuovo libro ’K2. Un passo dalla vetta. Un passo dalla vita’ (ed. Rai Libri).

"A settant’anni dalla storica, prima ascensione del K2 – racconta l’autore –, mi sono messo in cammino per raccontare e documentare in prima persona una spedizione di alpiniste italiane e pakistane che ha scelto di sfidare gli 8611 metri della seconda montagna della Terra. Il viaggio in Pakistan ha rappresentato per me non solo un’avventura ricca di emozioni, ma un confronto diretto con quella che, per la sua difficoltà tecnica e l’alto tributo di vite umane, è chiamata ’la Montagna Selvaggia’. Non è solo il traguardo a contare, ma il viaggio".