Massimo Sciacca: "Fantastici Anni ’90. Tutti sperimentavano"

Tutti un po’ mutoidi, un po’ cyberpunk. Musicisti, fonici, performer, artisti visivi, autocostruttori, hacker e poi anche librai, cuochi, curatori di cinema o ’semplicemente’ attivisti. Meravigliosamente giovani, bolognesi e fuorisede con una gran voglia di sperimentare. Con le fotografie dell’Isola nel Kantiere, che nacque nel 1988 dall’occupazione del seminterrato dell’Arena del Sole in piazzetta San Giuseppe, si apre il libro ’B42K-Prima del Duemila’ del fotografo bolognese classe 1965 Massimo Sciacca (ed Lullabit). Si tratta di un viaggio analogico per immagini in bianco e nero, nei centri sociali di Bologna che hanno animato, negli anni Novanta, una città parallela e sotterranea, dove accadeva l’avanguardia e chiunque poteva esprimersi. Il volume viene presentato in anteprima domani al Locomotiv nella serata ’Ascolta. Storie di Musica’ curato da Maurizio Biancani e Arturo Bertusi.

Sciacca, come si ritrovò a frequentare l’Isola nel Kantiere e poi tutti gli altri centri sociali?"Capitai all’Isola nel Kantiere nel 1988, erano gli inizi. Sentii la musica di Stop al Panico, che sarebbe diventata la colonna sonora di un preciso momento storico a Bologna, vidi dei ragazzi vestiti da cyber mutoidi post atomici e me ne innamorai. Da lì son tornato all’Isola e ho scoperto questa astronave aliena, ci son salito e ho viaggiato per tutto il decennio attraverso gli altri spazi, sempre con la mia macchina fotografica: per me quei luoghi erano casa, se non ero in giro a fare reportage nei Balcani ero lì".

Quando è finito il viaggio?"Fino alla fine del Millennio e il libro l’ho voluto aprire proprio con una foto della festa dell’ultimo capodanno del ’900 al Link, un luogo che ha segnato un’epoca".

Uno stile molto diverso dagli Anni ’80."Noi bolognesi adolescenti negli anni Ottanta conoscevamo solo l’idea di un divertimento in discoteca, a un concerto o al pub, ma questa tipologia di spazi è stata una vera novità".

Perché accadde proprio a Bologna?"La presenza dell’università, del Dams, dell’Accademia di Belle Arti ha attirato una grande quantità di giovani artisti che non sapevano dove sperimentare. Ma in questi anni Novanta succede qualcosa di diverso, cambia tutta la tecnologia, si iniziava a transitare dall’analogico al digitale, uscivano le prime telecamere portatili, tutti volevano sperimentare nel cinema, nella musica, nell’arte. In particolare nella scultura con l’esempio di Mutoid Waste Company, gli auto costruttori. Proprio all’Isola nel 1991 ci fu la Ink 3D, una specie di convegno per hacker con la partecipazione di studenti di ingegneria, anche se gli hacker non esistevano ancora. Ecco il fermento di cui parlo, uno scambio continuo di idee creative che ha caratterizzato l’occupazione bolognese, diversificandola in parte dall’esperienza italiana dei centri sociali. C’è la politica, c’è l’attivismo, ma soprattutto qui c’era l’arte guidata da autogestione e autoproduzione".

Benedetta Cucci