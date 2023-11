Massimo Zanetti: “L'accoglienza di Bologna è unica. La Virtus? Ci batteremo con Milano per lo scudetto, fino alla fine”

Bologna, 15 novembre 2023 – "La fortuna di Bologna sono i bolognesi. Prenda me, che qui ho costruito tutto: ci sono riuscito perché sono stato accolto come non mai. Accolto è proprio la parola giusta".Così Massimo Zanetti, imprenditore di successo e patron della Virtus, risponde alla direttrice Agnese Pini nella lunga intervista sull'anno che verrà che apre, domani, la cronaca locale del Carlino e che troverete anche sul nostro sito.

Arrivato sotto le Due Torri nel 1973, Zanetti racconta la Bologna di ieri e quella di oggi, disegnando le prospettive di una città in continuo movimento. "In cinquant’anni è cambiata la musica e sono cambiate le persone spiega, le osterie come le botteghe, perfino i nomi di qualche strada, e non ci sono più tutti quegli indirizzi di fiducia dove uno poteva andare a scatola chiusa e a cuor leggero. Sarà anche l’età a farmi vedere le cose così, pure io ho la mia. Però a me quella Bologna là piaceva di più".

L'entusiasmo per la vittoria della Virtus su Milano è palpabile: "i ragazzi sono stati fantastici. Mi ha colpito il senso di famiglia: giocatori che vengono a Bologna non vogliono più andare via. Quando Weems ha lasciato per il Derthona lo ha fatto piangendo'. Punta allo scudetto? 'Finiremo ancora una volta a fare battaglia con Milano'.

Quella a Zanetti è la prima di una serie di interviste che trattano le sfide dei prossimi anni e le prospettive di sviluppo per la città: abbiamo deciso di chiederlo direttamente ai protagonisti della cultura, dell’economia e delle istituzioni bolognesi.

Questa intervista, condotta da Agnese Pini, direttrice de il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Quotidiano nazionale, è stata realizzata con il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, il caporedattore dello Sport Gianmarco Marchini, i redattori Alessandro Gallo e Massimo Selleri. Le foto sono state scattate da Massimiliano Donati per Fotoschicchi e i video girati e montati da Marco Santangelo.