Massimo Zanetti: “Virtus, obiettivo Coppa Italia. Shengelia out 10 giorni”

Bologna, 18 dicembre 2024 - Zanetti tennista, calciatore, golfista. E poi patron di calcio e basket, scopritore di giovani talenti (Ayrton Senna). Una mattinata speciale al liceo Sabin con un ospite d’eccezione, il presidente della Virtus, Massimo Zanetti. Giornata organizzata dal Gergs, gruppo emiliano-romagnolo giornalisti sportivi che già aveva portato Achille Polonara nell’aula Magna del Sabin. Tanti giovani, molti premiati per le loro carriere sportive, tante domande al patron bianconero. Mattinata che trascorre in scioltezza con tanti gustosi aneddoti legati al presidente della Virtus.

Uno che ha battuto Corrado Barazzutti - “in cinque set, ma si vedeva che era un fenomeno” -, che ha giocato a calcio. Poi è stato presidente di Treviso, Bologna, Virtus. Uno che ha lanciato uno sconosciuto Ayrton Senna - “aveva 17 anni, era magrolino, non si qualificò, pianse, poi vinse tutto” - accettando l’idea di sponsorizzarlo. Portato alla Virtus da Alberto Bucci.

E sempre nello sport “perché lo sport è vita. Insegna a vincere e a perdere. A cadere e rialzarsi”. Un fiume in piena, Zanetti, che si racconta e svela, ancora una volta, il prossimo obiettivo “Vincere la Coppa Italia”.

E la Virtus? “Siamo senza Shengelia, ma in dieci giorni lo ritroveremo. Siamo partiti un po’ così così, ma resto ottimista. Mi dispiace per Banchi, che ho difeso fino all’ultimo. E adesso conto su Ivanovic”. Che è montenegrino e un po’ di sangue montenegrino ce l’ha pure Zanetti che spiega come i costi del calcio siano ormai insostenibili. Parla anche di ciclismo - “ho avuto Nibali e Contador nella mia squadra” - e del suo livello attuale: “Gioco a golf e me la cavo bene”.

Piacevole, brillante, applaudito dai presenti, Massimo Zanetti che poi, insieme con Paolo Reggianini, ha provveduto a premiare gli sportivi eccellenti del liceo Sabin: Angela Guerzoni (ginnastica artistica), Chiarastella Rossi (taewkwondo), Beatrice Rolfini (pattinaggio artistico), Greta Bassi (karate), Giulia Bruni (nuoto pinnato), Veronica Ferrante (ginnastica ritmica), Vittoria Sofia Iasella (danza), Alessandro Ragazzi (basket), Alberto Amir Campagna (basket), Giacomo Armaroli (calcio), Sara Mongiusti (atletica), Lorenzo Gamberini (beach volley), Giovanni Poggi (pallavolo), Alyssa Piovani (softball), Maya Mastroberardino (danza sportiva), Olga Sgargi (pattinaggio) e Camilla Manservisi (nuoto).

Presenti, oltre al numero uno del Gergs Paolo Reggianini, il vicepresidente Doriano Rabotti, i consiglieri Luca Serafini, Emilio Bonavita, Rinaldo Paolucci, Umberto Suprani. Padroni di casa, Alberto Bortolotti, consigliere nazionale Ussi e la professoressa Ilaria Baczynsky che ha coordinato l’iniziativa.