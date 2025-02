Massini: "Ho tolto il velo su Mein Kampf"

Ci sono voluti molti anni prima che Stefano Massini portasse sulla scena Mein Kampf. La prima ispirazione, infatti, risale agli inizi degli anni 2000, durante una lezione di Luca Ronconi al Piccolo. Poi, nel 2016, quel testo simbolo scritto da un giovane Adolf Hitler nel 1924 durante la prigionia fu ripubblicato in Germania e la suggestione è tornata. Nel frattempo, l’anno scorso, il drammaturgo e scrittore ha lavorato sul tema in un libro, sempre intitolato Mein Kampf (Einaudi). Ora il viaggio continua con uno spettacolo, che approda stasera alle 21 al teatro Celebrazioni.

Massini, lavorare su un testo come questo sembra la sfida delle sfide.

"Per me questo spettacolo nasce da un incidente. Nel 2016 avevo un mio libro pubblicato in Germania e in quei giorni mi arrivavano le immagini delle recensioni. Accanto ai testi, però, c’erano le immagini del vero caso letterario del momento: il governo tedesco aveva autorizzato il ritorno in libreria del ’libro maledetto’. Questa cosa era stata oggetto di un enorme dibattito e mi colpì. La nuova presenza era la conseguenza di quello che per anni avevano detto Primo Levi e Brecht: che l’unico modo per combattere l’orrore fosse conoscerlo, dargli un perimetro. Mein Kmapf era diventato leggendario proprio perché proibito. Aveva alimentato così la sua fama nera. Ma se lo apri, trovi qualcosa di diverso".

Che cosa?

"Scopri, e lo scopre il pubblico a teatro, che non è un trattato, un manifesto. È un’autobiografia furbissima scritta da un ragazzo con evidenti problemi di paranoia. Dice cose del tipo che lui ci vede più lungo di Marx e Gesù. Ti racconta come ha scoperto di essere destinato a cambiare la storia del proprio Paese. Da sempre i demagoghi parlano alle viscere dell’uditorio, invocando più che la parte critica, le emozioni. Hitler capisce la stessa cosa, ma con un elemento in più".

Quale?

"Che questo appello alla parte istintiva può essere dirompente utilizzando i nuovi mezzi di informazione: è la grande novità del libro, quello che mi ha colpito di più".

Come si traduce tutto questo in scena?

"Non si trova volutamente niente di hitleriano: non c’è un baffetto, una svastica, filmati, parate. Ci sono solo le parole di questo giovane che si rivolge a chi lo ascolta sopra un foglio bianco, la scenografia dalle quali vengono fuori parole. Lo spettacolo diventa anche un grande inno alla forza delle parole, alla radicale funzione di smuovere le masse, perché non sono mai soltanto parole. Come si cita in teatro, questa è la storia di un libro che ha bruciato cento milioni di libri. Era fondamentale capire cosa contenesse".

Come lo si rapporta al mondo di oggi?

"Io non temo il ritorno del nazismo nelle forme del nazismo, ma credo che stiamo già assistendo a qualcosa di molto pericoloso: ad esempio le elezioni vissute come una specie di reality show in cui vince uno soltanto e non serve un secondo, un’opposizione. La funzione di bilanciamento che ha la minoranza non serve più: è già una forma di totalitarismo".

Come si trova a maneggiare questo mondo in scena?

"Credo di avere il ruolo fondamentale di provare a smuovere le coscienze. Io non presto il mio corpo a un personaggio, mi sento come uno che sta svolgendo un compito di carattere altamente civile e questo mi fa sentire al posto giusto. Mi interessa che si tolga il velo della mistificazione: ogni volta che entra luce è positivo".

Torna a Bologna, pochi mesi dopo lo spettacolo su Ustica.

"Torno sempre volentieri, la serata di Ustica la ricordo come importantissima, bellissima. E molto vicina a quello che sto facendo adesso: anche lì c’è una funzione del teatro come luogo di conoscenza".