Massini presenta il suo ’Donald’

Nuovo appuntamento al Mast, oggi pomeriggio alle 18.30 per Le Voci dei libri. Nell’Auditorium della Fondazione Mast arriva infatti Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, che presenta, in dialogo con Emanuela Giampaoli, il suo nuovo libro Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man in cui racconta la storia dei dieci minuti cruciali e delle fatalità che hanno reso Donald J. Trump l’antieroe del nostro tempo. Massini ha scritto la chanson de geste di un personaggio opaco, inafferrabile, che fa della menzogna un’arte e del successo un’ossessione.