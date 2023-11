Mast Auditorium, i congegni musicali di Bastien e Laurain

Pierre Bastien e Louis Laurain in scena questa sera al Mast Auditorium (via Speranza 42) dalle 21. Compositore e polistrumentista, il francese Bastien è noto come inventore di una serie di macchine sonore da lui denominate ‘Mecanium’: bizzarri congegni, costruiti con motorini elettrici, piatti di giradischi, pulegge, ingranaggi ed elastici che azionano archi, bacchette, e parti di strumenti musicali. Per i suoi 70 anni, Bastien torna a Bologna per una nuova collaborazione tra Mast e AngelicA. Info: https:www.fotoindustria.iteventi#pierre-bastien-louis-laurain-cnt.