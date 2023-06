Mast Summer School Iscrizioni fino a domani

Sono aperte fino alle ore 13 di domani le iscrizioni alle tre Summer School della Fondazione MAST, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il gruppo industriale Coesia, per gli studenti di 3ª e 4ª superiore. Dal 7 al 14 luglio 60 ragazzi potranno cimentarsi con progetti nel campo dell’Artificial Intelligence, Internet of Things e Cyberworld. Per i più meritevoli sono previste borse di studio. In ogni Summer School gli studenti si confronteranno con temi generali per poi sviluppare un progetto innovativo in gruppo, con il supporto dei ricercatori e dei docenti degli atenei di Bologna e Pisa (Centro Piaggio) e degli ingegneri del gruppo industriale Coesia, affiancati da tecnici di Zerynth. Gli studenti che intendono partecipare devono avere conseguito una media del 7 nel quadrimestre precedente e inviare un video messaggio nel quale raccontare e motivare la scelta di partecipare alla scuola (durata massima di 1 minuto). I primi 60 classificati nella graduatoria di merito finale corrisponderanno ai 60 partecipanti.