Mastacchi festeggia : "Un premio al civismo"

Mastacchi, come commenta la tornata elettorale delle Regionali?

"Siamo stati premiati, credo che sia un risultato straordinario. Devo dire, però, che non mi aspettavo la reazione complessiva che Bologna ha avuto. Alla fine, ha premiato il centrosinistra". Marco Mastacchi, eletto nella lista ‘Rete civica per Ugolini presidente’ per un secondo mandato in viale Aldo Moro, ha ottenuto 2.428 preferenze (risultando non soltanto il più votato, ma anche l’unico a superare i mille consensi).

È mancato un po’ di tempo per una campagna elettorale più strutturata?

"Sì, la campagna è stata breve. Se avessimo avuto più tempo per fare passare certi messaggi e portare avanti una comunicazione di un certo tipo, sarebbe stato meglio. E questo nonostante Elena Ugolini si sia impegnata al massimo, in prima persona, girando tutta la regione".

Parlava, tuttavia, di un risultato straordinario...

"In città il dato è stato enorme (il 7,02% contando tutta la provincia, più di partiti consolidati da anni, ndr). Sicuramente il civismo può dare risposta a una grandissima fetta di persone che non vanno più a votare, che vedono nel civismo qualcosa più vicino al loro modo di pensare. Qualcosa di meno ideologico, insomma".

Si aspettava una reazione diversa dall’elettorato della sua città?

"Sia io che Ugolini siamo di Bologna, quindi abbiamo avuto più possibilità. E io stesso vengo da un’attività di cinque anni in Regione. Questi messaggi sono passati, come dicevo forse serviva più tempo".

E sull’astensionismo? Come valuta la scelta di chi non è andato alle urne?

"Le persone hanno bisogno di risposte. Serve coinvolgerle, serve battere sulle priorità che interessano alla gente. Questo è il modo migliore di fare politica e, ovviamente, è un lavoro certosino che necessita gradualità. Noi siamo partiti dal 2%, abbiamo raggiunto il 5, ora siamo arrivati al 7: resto dell’idea che l’esito è premiante e che la direzione è quella giusta".

Quali saranno le priorità del suo mandato?

"I macrotemi sono due. Innanzitutto, bisogna partire dalla riorganizzazione della sanità: anche il neo presidente de Pascale ha ammesso di doverci mettere mano. Le basi ci sono: abbiamo le strutture, abbiamo i professionisti anche se sono sempre meno. I servizi vanno riorganizzati e resi più fruibili per i cittadini".

E l’altro macrotema?

"Lo conosciamo: la manutenzione del territorio. A prescindere dalla parte politica, ripeto che c’è bisogno di risposte. Poi è chiaro che altri temi emergeranno nel corso del mandato, come facevo da sindaco (a Monzuno, ndr), incontrando le persone. E servirà anche tenere assieme le tantissime liste civiche nei vari Comuni della regione, che sono un po’ orfane della politica, a volte in contrapposizione sia a destra, che a sinistra. Noi ci poniamo come loro interlocutori".