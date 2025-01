Mastacchi: "Risarcire i cittadini"

Le previsioni meteorologiche dicono che anche nella giornata di oggi pioverà sulle località di Ca’ di Sotto e di Ca’ dei Giardini, due località nel comune di San Benedetto Val di Sambro. Le elettropompe stanno funzionando e, quindi, la situazione dovrebbe essere sotto controllo, ma il passaggio da una soluzione provvisoria ad una definitiva è sempre più urgente e diversi consiglieri regionali stanno pungolando la Giunta del presidente De Pascale perché si muova in questa direzione.

Ieri è stato Marco Mastacchi a presentare un’interpellanza. Il consigliere appartenente al gruppo Elena Ugolini presidente-Rete Civica chiede informazioni precise "sui tempi e le modalità di messa in sicurezza dell’area, sulle misure previste in caso di ulteriore innalzamento del livello del torrente e come si intende procedere per risarcire i danni subiti dai cittadini per l’alluvione di ottobre".

Va sottolineato come sia mancata la prevenzione dato che questa frana restò quiescente per anni, poi nell’estate del 1994 ebbe una rapida ripresa.

L’evento causò l’ostruzione del letto del fiume Sambro e la conseguente formazione di un piccolo lago, il cui livello potenzialmente poteva salire sino a lambire alcune case. Perciò vennero subito realizzate risagomature del corpo di frana e messe in funzione alcune pompe per mantenere basso il livello dell’invaso. Questi provvedimenti, però, risultarono insufficienti lo scorso autunno, quando a causa delle piogge copiose vi fu il rischio che gli smottamenti travolgessero le abitazioni.

Massimo Selleri