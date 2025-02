Materna Dozza:: "Teniamo 4 sezioni"

Quasi tre pagine zeppe di firme di genitori del Comitato della materna comunale Dozza dicono "no" all’assessore alla Scuola Daniele Ara, che, per il calo demografico, chiuderà una sezione, lasciandone tre, con spostamento di due insegnanti e un collaboratore in altra sede e lo smistamento dei bambini. "Ci opponiamo a questa decisione scellerata – così i genitori – che antepone interessi economici alla serenità dei nostri figli, privati di insegnanti di riferimento e compagni con cui hanno relazioni consolidate". Un cambiamento notevole, senza considerare "l’ulteriore disagio delle famiglie con esigenze particolari per certificazione di disabilità o problemi culturali". E "l’allontanamento di tre elementi può abbassare gli standard dell’offerta formativa, educativa e di cura: insegnanti e collaboratori sono eccellenze". Una rimodulazione era comunque prevista con l’apertura del nuovo Polo Marzabotto nel 2026: "Sarebbe bastato tenere la quarta sezione per un anno", tuonano i genitori.