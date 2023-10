Materna, la replica del sindaco: "Bagni certificati e a norma"

Risalgono a qualche giorno fa le polemiche di alcune mamme e del leghista Daniele Marchetti in merito alle condizioni degli spazi del centro Alice, a San Pietro in Casale. Si tratta di spazi dove ora sono state trasferite alcune sezioni della materna comunale: aree che sono state ritenute e definite dalle mamme ‘non idonee, con bagni chimici non funzionanti e non adatti e uno spazio cortilivo lasciato allo stato brado’.

A fare alcune precisazioni, a seguito dei dubbi sollevati da genitori e opposizioni, è il primo cittadino di San Pietro Claudio Pezzoli: "La struttura del centro Alice è all’interno del plesso scolastico De Amicis e le ampie aule che sono state convertite in sezioni di materna fino a giugno ospitavano classi della scuola primaria. Peraltro, si tratta di due aule al pianterreno ovviamente dotate di opportune uscite di sicurezza con rampe verso l’esterno. Durante l’estate sono stati effettuati lavori di ammodernamento e riqualificazione dei locali di tutto il piano terreno proprio in vista di questa nuova destinazione". Il sindaco Pezzoli, poi, ha aggiunto: "Proprio per mettere a disposizione i necessari servizi igienici per le due sezioni, si è proceduto alla installazione di un locale aggiuntivo collegato alla attuale struttura con dei bagni che non sono assolutamente bagni chimici ma sono allacciati ai sottoservizi della struttura. Il container dei bagni è opportunamente certificato sia nella sicurezza dei materiali che nella corretta posa in opera dalla ditta incaricata. Bisogna sempre prestare molta attenzione nel misurare e pesare le parole che si usano: una struttura ’non a norma’ è ben altra cosa. Stiamo parlando di sezioni di scuola dell’infanzia dentro ad una struttura destinata ad uso scolastico. Il trasferimento delle sezioni di infanzia comunale è stato determinato dalla aggiudicazione da parte del Comune di un progetto Pnrr per la realizzazione del nuovo asilo nido per cui si è in attesa della consegna del progetto esecutivo da parte della ditta che si è aggiudicata l’appalto nazionale. Quel che sarà realizzato quindi non sarà una nuova struttura di infanzia comunale, ma di asilo nido per i bambini da zero ai tre anni".

z. p.