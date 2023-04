Materne, 207 bimbi in attesa Ma ci sono 490 posti ancora liberi

Stabile, pur nella flessione causata dalla denatalità, l’andamento delle domande 2023-2024 per materne comunali e statali: 2.582 attuali, mentre le precedenti sono state 2.595. Alla pubblicazione della prima graduatoria (la seconda è prevista per il 9 maggio), la situazione vede 207 bimbi in lista di attesa a fronte di 490 posti liberi. Di questi 202 sono nelle scuole dell’infanzia comunali e 288 in quelle statali. Dalla chiusura del bando, il 7 febbraio, a ieri, in Comune sono arrivate 114 domande fuori termine; domande che entreranno nella graduatoria di giugno.

Squadernando, quartiere per quartiere, domanda e offerta abbiamo San Donato-San Vitale con 155 posti e 32 domande in lista di attesa; Borgo Panigale-Reno con 129 posti ancora disponibili e 17 domande in lista di attesa; Navile con 59 posti e 54 domande in stand by; Porto-Saragozza con 57 posti e 28 domande in attesa; Savena con 50 posti e 39 domande nel limbo e Santo Stefano con 40 posti e 37 domande in lista. Questa situazione, commenta Daniele Ara, assessore alla Scuola, "ci permette di organizzare bene l’attività didattica dentro le nostre scuole dell’infanzia dove tutti troveranno posto. Ribadiamo il valore del sistema integrato con l’Amministrazione comunale come guida pedagogica". Quanto al calo demografico che "incide nel numero di domande" permette all’assessorato di via Ca’ Selvatica di "ridurre in maniera oculata il rapporto bambiniinsegnati. In prospettiva apriremo una riflessione sull’organizzazione degli spazi e delle sezioni, nell’ottica di una politica integrata zero-sei".

Con le scuole statali, "stiamo dialogando su progetti di prolungamento di orario". In termini assoluti, conclude Ara, "siamo orgogliosi del nostro sistema integrato. L’istruttoria pubblica che si avvia martedì prossimo, sarà l’occasione per discutere delle nuove Traiettorie Pedagogiche". Il Comune prosegue l’azione di rimodulazione dell’offerta per una distribuzione più equilibrata della domanda che consentirà, per le materne comunali, di sostenere maggiormente i contesti scolastici attraverso la progressiva riduzione della capienza delle sezioni. "Le scuole interessate alla rimodulazione dei posti – precisa il Comune – sono state scelte dopo una verifica puntuale della domanda e dell’assenza di lista d’attesa nel territorio di riferimento. Più trasversale è la riduzione della capienza delle sezioni che riguarderà 185 sezioni comunali, su 212, che per l’anno scolastico 20232024 accoglieranno non più di 25 bambini". Infine, oggi dalle 14 alle 18 al parco dei Giardini in via dell’Arcoveggio oper day dell’offerta 2023 dei Centri estivi e delle Scuole aperte. Iscrizioni on line da mercoledì 26 aprile.

f. g. s.