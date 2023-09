Maternità e malattia in pagine ’Come d’aria’

Nessuno se lo sarebbe immaginato. "La vittoria di Come d’aria resta un caso clamoroso nella storia dello Strega – ammette Elena Stancanelli che ha candidato il libro di Ada D’Adamo al prestigioso Premio–. Già prima però attorno a queste pagine era via via maturato molto calore". "Un premio inatteso ma meritato", aveva detto del resto il marito dell’autrice, scomparsa il primo aprile di quest’anno, alla cerimonia di assegnazione del prestigioso riconoscimento. E in effetti così è. Come d’aria viene presentato oggi alle 18 in Salaborsa, per La voce dei libri, appunto da Stancanelli e Claudio Cumani: partecipa Loretta Santini, direttore della casa editrice Eliot che ha pubblicato il volume. Di fatto le 120 pagine sono una lunga lettera in 30 capitoli di una madre alla figlia. La figlia Daria soffre dalla nascita di una rara malattia, oloprosencefalia, che procura gravi forme di disabilità. La madre alla soglia dei 50 anni si ammala di cancro quando ancora la figlia non è adolescente. E il racconto è la storia dell’abbraccio di questi due corpi. Un memoir autobiografico pieno di verità scritto sotto il segno di due divinità: la lucidità e l’amore. "Sei Daria, sei d’aria – ha scritto D’Adamo–. L’apostrofo ti trasforma in sostanza lieve impalpabile". L’autrice, che era nata ad Ortona nel 1977, aveva saputo prima di morire di essere entrata nella dozzina dei finalisti. In passato solo un’altra donna, Mariateresa di Lascia, aveva vinto uno Strega postumo nel ‘95.

Stancanelli, come è nato il rapporto con Ada d’Adamo?

"Ci eravamo incontrate molto tempo fa, quando ancora Daria non era nata. Non eravamo amiche, solo conoscenti. L’ho cercata anni dopo quando ho letto su un quotidiano la lettera indirizzata a Corrado Augias nella quale confessava che se avesse saputo che la figlia sarebbe nata con una grave malformazione cerebrale avrebbe scelto l’aborto terapeutico, pur adorando quella meravigliosa bambina imperfetta. Gli ho chiesto di scrivere un libro su questo. Era il 2008".

E lei lo ha fatto con lentezza?

"Ci ha messo 14 anni e quando me l’ha consegnato ho capito che era il libro che speravo. Quello pubblicato ora non è quasi per nulla diverso dalla prima stesura. In realtà non si tratta di un esordio perché Ada aveva già scritto molta saggistica soprattutto legata alla danza".

Se fosse sopravvissuta, come si sarebbe misurata su versanti magari non autobiografici?

"Si sarebbe confermata una grande scrittrice: ogni autore del resto elabora opere più o meno potenti. Il successo di Come d’aria non dipende dalla quantità di sventure narrate ma dalla qualità della scrittura".

Perché i giovani sembrano amare tanto questo romanzo?

"Perché, sotto la malia del virtuale e dell’incorporeo, finiscono col restare colpiti da tutto quello che è reale come la morte o la malattia. Sono temi che non trovano da altre parti".

‘Come d’aria’ è già molto amato anche all’estero?

"I diritti sono stati comprati in Francia, Spagna e addirittura Cina. Anche fuori dall’Italia resterà un piccolo classico".

Marco Principini