’Matilde d’oro’ agli eroi della porta accanto

Lo slancio solidaristico del giovane assicuratore Lorenzo Cocchi e l’impegno costante nel volontariato della storica negoziante di Riale Mara Landi, il quarto di secolo della testimonianza pastorale di monsignor Gino Strazzari, parroco e abate di Zola Predosa, e la capacità di rinnovamento di uno storico marchio come quello della Montenegro che sul territorio zolese opera sin dal 1885. Sono queste le quattro benemerenze civiche premiate con il Matilde d’Oro dal Comune in occasione del 2 Giugno, della Festa della Repubblica. Condotta da Lidia Pischedda, presidente del Consiglio comunale di Zola, e seguita da un centinaio di persone, la cerimonia è servita anche a consegnare la prima tessera elettorale ad alcuni dei 160 giovani zolesi che nel corso dell’anno hanno compiuto 18 anni.

"Questo premio – ha ricordato Davide Dall’Omo, sindaco di Zola – lo abbiamo istituito nel 2021 per sottolineare tutti quegli episodi di impegno civico e sociale così ben tutelati dalla nostra Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e scritta dai padri costituenti eletti il 2 giugno 1946, lo stesso giorno in cui si tenne il referendum per scegliere tra la Monarchia e la Repubblica". Daniela Occhiali, assessora alle Politiche sociali di Zola, ha consegnato il Matilde d’Oro a Lorenzo Cocchi, 24 anni. "Nell’ottobre scorso – ha raccontato il sindaco Dall’Omo – all’uscita dagli ambulatori Ausl dov’era andato a fare una visita, Lorenzo si imbatte in un giovane che chiedeva l’elemosina e che tutti evitavano. Vista l’ora, gli ha offerto un pasto caldo. Al termine ha chiamato i carabinieri e i servizi sociali del Comune e ha affidato il giovane a loro". Più lunga la storia di Mara Landi, premiata dall’assessore Ernesto Russo.

Nel suo negozio – ha ricordato la signora Landi – mio padre spesso ha aiutato le persone in difficoltà. Alle suore di Gesso faceva uno sconto spropositato sulla farina. Dal canto mio ho sempre fatto volontariato nel centro sociale Falcone di Riale, anche quando sono andata in pensione. E sono contenta che anche mia figlia a Roma, dove vive, fa volontariato nella Comunità di Sant’Egidio".

Premiato dall’assessora alla Cultura Giulia Degli Esposti, monsignor Strazzari ha reso omaggio alle persone incontrate dal 1999 ad oggi a Zola. "Innanzitutto, i sindaci – ha affermato – dal compianto Giacomo Venturi a Borsari, a Fiorini e all’attuale sindaco Dall’Omo. Ho cercato di portare avanti l’eredità di don Aldino Taddia, l’abate che mi ha preceduto per 47 anni e che ha dato vita alla scuola parrocchiale, alla polisportiva Francesco Francia e al circolo Mcl".

Assenti i componenti della famiglia Seragnoli, il premio alla Montenegro è stato ritirato da Norma Bai, assessora alle Attività produttive di Zola. Applauditissimo l’intervento di Antonio Mumolo, consigliere regionale dell’Emilia Romagna e fondatore dell’associazione Avvocati di Strada che assiste i senza fissa dimora.

Nicodemo Mele