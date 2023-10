Matinée raffinata con ’Inu-Oh’

Come i grandi artisti dello spettacolo, Inu-Oh torna sul palco per un bis. La pellicola di Masaaki Yuasa, che rilegge le sonorità del Teatro No in chiave rock, vincitrice del premio per il Miglior Film al Future Film Festival nel 2022, viene presentata al cinema Odeon, in collaborazione con Double Line, questa volta in versione doppiata (Inu-Oh ha la voce italiana di Alessio Puccio, famoso per aver doppiato Daniel Radcliffe in Harry Potter). Appuntamento in orario da matinée: questa mattina alle 10.30.