Matis Bologna chiuso per 30 giorni: “Liti e aggressioni continue”

Bologna, 3 maggio 2023 – Liti e aggressioni continue. L’ultima in ordine cronologico risale a domenica scorsa quando è stato più volte necessario l’intervento delle volanti. Ora la Questura ha eseguito un provvedimento di sospensione di licenze e autorizzazioni per la durata di trenta giorni al Matis.

Nelle ultime settimane, alla discoteca di via Rotta la situazione era diventata problematica. Nel corso della serata del 22 aprile, gli agenti erano stati chiamati per disordini nel locale. Tra gli avventori, c’erano tre soggetti già gravati da precedenti di polizia.

Poche ore dopo i poliziotti erano dovuti tornare nuovamente poiché un uomo ubriaco aveva aggredito un operatore del 118 intervenuto per prestargli assistenza: il malvivente era stato denunciato per lesioni aggravate e sanzionato per ubriachezza manifesta.

A distanza di pochi giorni, un’altra lite. In questo caso un avventore ubriaco lanciava oggetti e bottiglie di vetro contro i clienti della discoteca.