Scompiglio tra i banchi, matita piantata nella coscia: ferito alunno delle medie

Ferrara, 4 aprile 2025 - Uno scherzo ‘pesante’ e di pessimo gusto tra i banchi di scuola, la corsa al pronto soccorso e, infine, la denuncia ai carabinieri. Sono i contorni della vicenda – conclusasi fortunatamente senza gravi conseguenze – avvenuta tra le mura di una scuola media della provincia. Vittima dell’accaduto un alunno tredicenne, che si è ritrovato con una matita conficcata nella coscia. Comprensibili gli attimi di scompiglio che ha causato l’accaduto, ma che alla fine si sono risolti con una lieve ferita e un brutto spavento da parte del malcapitato studente. All’indomani del fatto, la scuola ha avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire al meglio i contorni della vicenda e valutare eventuali conseguenze disciplinari per l’autore del gesto.

Per capire meglio i contorni dell’accaduto bisogna fare un passo indietro di qualche giorno. È una giornata come tante tra i banchi della scuola media. I ragazzi si destreggiano tra una lezione e un’interrogazione, senza farsi mancare una chiacchiera strappata di nascosto dai professori e qualche scherzo, come è normale che accada a quell’età. Stavolta, però, la ‘burla’ è andata un po’ oltre. Secondo quanto ricostruito immediatamente dopo i fatti, un alunno si stava sedendo al proprio posto quando il compagno di banco ha pensato di fargli un dispetto posizionando una matita sulla sua sedia. Il primo non si è accorto delle intenzioni dell’altro alunno e, nel sedersi, si è conficcato la punta dell’oggetto nella gamba.

L’accaduto ha creato alcuni momenti di comprensibile apprensione all’interno della classe. Il tredicenne vittima dello scherzo di cattivo gusto è stato poi accompagnato dai genitori al pronto soccorso, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di due giorni. Il passaggio successivo è stato in caserma, dove il padre ha formalizzato una denuncia su quanto accaduto.

Ora, come anticipato, sono in corso tutte le verifiche del caso (in primis da parte della scuola), finalizzate a chiarire i contorni dell’accaduto e valutare eventuali provvedimenti nei confronti del giovane, che sicuramente non si aspettava di scatenare un tale trambusto con quello che immaginava essere soltanto uno scherzo.