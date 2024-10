Mattarella oggi a Bologna per la Biennale di Legacoop: "Solidarietà alle vittime dell’alluvione e della Toyota". La diretta

Bologna, 24 ottobre 2024 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Bologna. Oggi interviene, tra le altre cose, all’inaugurazione della Biennale dell’economia cooperativa ‘Futuro plurale’, in programma a Bologna il 24 e 25 ottobre.

Ma prima di tutto ha incontrato i famigliari di Simone Farinelli, il giovane ucciso dalla piena del fiume a Pianoro. Dopodiché ha parlato con Irene Priolo e Matteo Lepore riguardo l’alluvione.

L’arrivo poi a Palazzo Re Enzo per la Biennale che è un importante momento pubblico di incontro e confronto sulla cooperazione in Italia, organizzato da Legacoop. Successivamente Mattarella è atteso alla sede della casa editrice ‘il Mulino’ e poi alla Fondazione Scienze Religiose Giovanni XXIII, in via San Vitale, in occasione del 70° anniversario. All’interno della chiesa di Santa Maria della Pietà, ad accoglierlo insieme con gli ospiti ci sarà uno spettacolo dei bambini del coro dello Zecchino d’oro, che eseguiranno a cappella una strofa dell’Inno di Mameli. Seguiranno poi interventi legati alla cerimonia ed è prevista anche una lectio del cardinale Matteo Zuppi sulla storia della Fondazione. Poi, l’interprete Valeria Farinacci canterà ‘Ani ma’amin’.

12 foto Il Presidente della Repubblica e il focus sull'alluvione, poi a palazzo Re Enzo per la Biennale di Legacoop e alla cerimonia in occasione del 70° anniversario della Fondazione per le Scienze religiose

