Mattarella sotto le Torri per Anci

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà sotto le Due Torri. L’occasione sarà la cerimonia inaugurale della 42esima Assemblea Anci (l’Associazione nazionale comuni italiani) ’Insieme per il bene comune’ che si terrà dal 12 al 14 novembre a BolognaFiere.

La partecipazione del Capo dello Stato conferma la centralità dell’appuntamento annuale Anci, che riunisce sindaci, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni e aziende per un confronto sulle sfide e le opportunità che coinvolgono i comuni italiani.

La cerimonia di apertura, prevista per il pomeriggio del 12 novembre, sarà il momento che darà il via alla tre giorni di intenso confronto, in cui i sindaci italiani si riuniscono per analizzare le sfide più urgenti così da delineare insieme il futuro delle amministrazioni locali, rafforzando il dialogo, dando voce ai territori e trasformando idee e progetti in soluzioni concrete, capaci di rispondere in modo efficace e tangibile alle reali esigenze delle comunità.

L’anno scorso, alla cerimonia inaugurale dell’assemblea nazionale Anci a Torino, Mattarella aveva ringraziato tutti gli amministratori a cui – aveva detto – "va la vicinanza della Repubblica, per il loro impegno quotidiano, perché sono rappresentanti in prima linea. I comuni – aveva ricordato – sono l’emblema delle diversità ma rappresentano la libertà e l’unità su cui si basa il nostro Paese".