Matteo e Lucia, da rivali a quasi ‘promessi sposi‘

La domenica delle palme c’è stata tre giorni fa, e se ieri a Palazzo ci fosse stato un ramoscello d’ulivo buttato lì sul tavolo della Sala Savonuzzi, Matteo Lepore e Lucia Borgonzoni l’avrebbero brandito insieme. Non cantando a squarciagola ’Siamo la coppia più bella del mondo’, quello no, ma almeno condividendo una colomba pasquale. A Bologna con la cultura si mangia, metaforicamente parlando, perché i progetti in campo sono tanti e il brand Palazzo d’Accursio-ministero della Cultura comincia a luccicare. Villa Aldini, certo, poi gli Studios cinematografici in Fiera, un museo Marconi in città e soprattutto quei Portici Unesco che sembravano in stallo e che invece politicamente sono stati sbloccati grazie all’asse con Roma, una bolognese nella stanza dei bottoni è fondamentale. Dopo anni di battaglie sul fronte, Matteo e Lucia si sono ritrovati a sorridersi. Una volta lui era l’assessore che immaginava un’altra città, lei la consigliera comunale e poi candidata a sindaco che di città ne immaginava un’altra ancora e che picconava l’amministrazione a targa invariata.

Oggi però, o meglio ieri, c’è stata una tregua serenissima, almeno così è sembrato. Fare squadra è una necessità, spesso, e può essere divertente. Addirittura loro due hanno anticipato le domande dei cronisti: guardate che collaboriamo bene da tempo. Borgonzoni non ha in ogni caso dimenticato le vecchie scaramucce, non è un caso che abbia ritirato fuori quello che li divideva, la riqualificazione di Villa Aldini è una vecchia battaglia della Lega, sia di Borgonzoni sia di Scarano, l’ex capogruppo che il Carroccio l’ha recentemente salutato. "Io ho odg e interrogazioni che forse risalgono a dieci anni fa – ha detto Lucia rivangando le anziane rivendicazioni –. E poi c’era un grande dramma, quell’edificio sui colli utilizzato come centro di accoglienza per migranti: giocavano a pallone sulla villa, per me era invedibile come cosa, perché era un’oscenità e un danno per quel luogo". Come a dire, collaboriamo volentieri, ma occhio che la pensiamo sempre diversamente. In ogni caso, per Villa Aldini si andrà avanti insieme per anni. "Sono molto felice di collaborare con Borgonzoni, ci conosciamo da quando era consigliera comunale, ma già da assessore alla Cultura avevo avuto modo di andarla a trovare nel suo attuale ruolo – ha detto Lepore alla stampa – e devo dire che, al di là delle differenze politiche, alla fine siamo sempre riusciti a collaborare". Nel caso di Villa Aldini, "questo è uno dei progetti più importanti che abbiamo portato avanti insieme, segno che le cose buone si possono fare. Anche se ci sono posizioni politiche diverse tra amministrazione e governo". Sui temi della cultura "c’è sempre stata sinergia", ha suonato così la stessa canzone la sottosegretaria leghista. "Se su altre cose discutiamo e litighiamo tanto, per la cultura ci sono sempre per Bologna e devo dire che anche altra parte c’è sempre stata una risposta più che ottima – ha aggiunto Lucia –. La collaborazione su Villa Aldini è un esempio da rimarcare. Quando c’è qualcosa che può essere positivo per la citta e può vedere un punto di unione, quello che dobbiamo fare è trovare questo punto. Poi sul resto continuiamo a discutere, ma le nostre divisioni non devono ricadere sui cittadini". Il martedì delle palme.

