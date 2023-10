Matteo Fogacci, debutto in foto

Colori vividi oltre il fosforescente, immagini di una natura che sembra uscita da un quadro di action painting dalle tonalità acide e psichedeliche, il tutto con un unico comune denominatore: la ricerca di un orizzonte per arrivare a toccare l’infinito. Sono le caratteristiche delle fotografie firmate da Mauro Fogacci, alla sua mostra d’esordio. L’esposizione ha aperto ieri nei locali della galleria Galatea Arte di via Oberdan 17 c e resterà visitabile fino al 28 ottobre.