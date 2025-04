Matteo Garrone: quando l’arte ha tante facce

"Mi è piaciuto portare la mostra delle mie opere qui al Modernissimo, un luogo che ho a cuore, accanto ai miei film portati finalmente su pellicola, dove mi sento a mio agio". Matteo Garrone ci tiene a sottolineare la motivazione che lo ha spinto a rispolverare dopo più di trent’anni, le sue opere pittoriche, riunendole sotto il titolo ’Prima del cinema la pittura’, che racconta bene il suo pensiero: "Le persone che hanno amato i miei film potevano essere incuriosite nel vedere da dove sono partito, anche perché amici e persone che ho ritratto sono poi diventati protagonisti dei primi film".

Ed è proprio così, da oggi (e fino al 6 ottobre), alla Galleria Modernissimo, si potrà ricercare l’occhio del futuro regista tra le tele tradizionali e quelle meno canoniche, realizzate spesso su materiali di recupero e con un’idea cinematografica in testa, anche se non consapevole: ’Sul treno’, dipinta su un lungo supporto in legno, sembra un fotogramma, ’Natura morta in decomposizione’, che parte dal frutto perfetto e arriva in cinque sequenze alla materia putrefatta, è già una sorta di stop motion. La tecnica delle opere è davvero d’impatto, eppure Matteo Garrone è stato un autodidatta, proprio come nel cinema. Racconta che tra i 18 e 19 anni (è nato nel 1968) diventò assistente di un amico artista del padre (a sua volta critico teatrale che gli ha trasmesso molto sapere e che appare in un suo ’Autoritratto con padre’) che gli ha insegnato tutto sulla pittura e in particolare che ha a lungo viaggiato per i musei del mondo, dove ha approfondito l’arte. Ma in verità –come mostrano alcuni disegni, tra cui uno storyboard fatto a 6 anni per Pinocchio e il ‘lisergico’ ’Il gigante con i tre teatrini’ fatto a 7 anni – già da bambino dimostrava un’attitudine per il disegno con forte inclinazione per l’uso del colore.

Ma cosa è successo per cui il regista romano ha abbandonato la pittura e ha iniziato la sua avventura nel cinema? "A distanza di quasi trent’anni, rivedendo alcune di queste opere rimaste chiuse nelle soffitte o date ad amici e parenti – racconta – si può già vedere e sentire il cinema, c’è una messa in scena, un lavoro sulla composizione e sulla luce". E prosegue: "Quando a 26 anni mi sono ritrovato a cercare dei mattoni per fare un’opera che è qui esposta, giravo alla ricerca di questo posto che vende i mattoni nella campagna romana e mi sono imbattuto in un’atmosfera surreale con le prostitute nigeriane vestite con colori sgargianti, ciclisti, contadini, pensionati... Un’atmosfera forte che è poi diventata il mio primo cortometraggio ’Silhouette’ auto prodotto. Così ho capito questa nuova forma espressiva non più con un solo fotogramma ma con ventiquattro". Il corto di Garrone (che all’epoca lavorava in un pub) è andato al primo Festival di cortometraggi di Nanni Moretti, ha vinto il primo premio e da allora non ha più dipinto.

Dunque, opere pittoriche accanto al suo cinema che tra aprile e maggio sarà protagonista di una retrospettiva integrale al Modernissimo, tutta in pellicola 35mm: recentemente anche Il racconto dei racconti, Dogman, Pinocchio e Io Capitano sono stati stampati in copia pellicola grazie a Cineteca di Bologna, Museo nazionale del Cinema di Torino, Siae e Rai Cinema. "Cerco sempre di avvicinarmi il più possibile alla pellicola quando giro in digitale – conclude Garrone –: certo, se hai un occhio attento vedi la differenza, ma uno spettatore normale, se messo davanti al lavoro di coloring fatto da noi in digitale e alla pellicola, non riesce a vedere la differenza. Ma la cosa più importante è la conservazione, perché il digitale che non ha una durata sicura, è fragile, incerto".