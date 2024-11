Matteo Guarise ospite a Bar Carlino: "Bologna è aperta a nuove sfide"

di Mariateresa Mastromarino

Una stella del pattinaggio artistico su ghiaccio con una gloriosa carriera anche su rotelle, che vanta tre Olimpiadi e titoli di campione italiano ed europeo. Una stella che da anni illumina la pista di Bol On Ice all’Unipol Arena, con uno spettacolo diventato ormai tradizione. Matteo Guarise, atleta pattinatore riminese, sarà tra gli ospiti di Bar Carlino nella puntata di domani pomeriggio da Neri Pasticceria Caffetteria (dalle 18 alle 19).

Guarise, il prossimo 5 gennaio Bol On Ice torna all’Unipol Arena. È contento di esibirsi sotto le Due Torri?

"Sì. È uno spettacolo speciale, per me è un ritorno alle origini, perché mi dà la possibilità di pattinare ’a casa’, tra virgolette però (ride, ndr)".

Perché tra virgolette?

"Sono di Rimini, quindi conosco bene la faida tra romagnoli ed emiliani. Ma c’è poco da dire: a Bologna mi sento bene. Bol On Ice è significativo perché mi porta a due passi da quella che è casa mia, dando a parenti e amici l’occasione di vedermi esibire qui".

Com’è il pubblico bolognese?

"Caldo e molto partecipe. Questo, insieme con lo stadio pieno, è una delle soddisfazioni più grandi per un pattinatore".

Lei di soddisfazioni ne conta diverse.

"Ho iniziato a pattinare su rotelle da piccolo, diventando con Sara Venerucci campione del mondo. Nel 2010 sono passato al pattinaggio su ghiaccio, che mi ha portato alle Olimpiadi tre volte in coppia con Nicole Della Monica. Dal 2022 gareggio con Lucrezia Beccari, con cui abbiamo conquistato l’oro agli Europei".

Che emozione si prova alle Olimpiadi?

"Un’emozione forte che si concentra nella preparazione, nella partenza e quando si incontra il presidente della Repubblica. Alla fine, la gara è una come tante; il bello delle Olimpiadi è entrare a contatto con atleti di altre discipline e sport, con i quali si condivide quest’esperienza capace di completarti".

Segue il calcio?

"Non molto, ma in compagnia lo guardo. Vivendo a Bergamo ho l’Atalanta però che bussa alla porta".

Del Bologna cosa dice?

"La Champions è una grande soddisfazione anche per la città. Bologna offre tante opportunità ed è aperta ai cambiamenti e alle novità, così come alle sfide che vanno affrontate. Sono contento per la società e per la squadra".