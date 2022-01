Bologna, 5 gennaio 2022 - Un post tanto dolce quanto devastante per annunciare la tragedia più grande, sopravvivere alla morte di un figlio: Matteo Montanari, 34 anni. "Aprendo la tua porta di casa, – scrive papà Marco, noto giornalista sportivo bolognese – ho trovato il tuo involucro adagiato sul tappetino da yoga. Tu non c’eri, eri già andato via. Non si fa così, Matteo. Adesso sono ancora più solo, la roccia esiste solo nei tuoi pensieri". Una tragedia, venuta alla luce il 21 dicembre, che attende ancora risposte e sulla quale il pubblico ministero Manuela Cavallo ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, che ipotizza la morte come conseguenza di altro reato.

L’ULTIMO COMBATTENTE

In Emilia Romagna, la rivoluzione parte da qui", scriveva il 34enne in occasione delle ultime elezioni regionali dove correva per il Consiglio. Una vita nella politica la sua, segretario del Partito comunista a Bologna e membro del comitato centrale, è stato ricordato in un tweet anche dal segretario generale Marco Rizzo: " Il giovane compagno Matteo Montanari era una delle nuove leve a cui lasciare il testimone. Notizie che non vorremmo mai dare. Matteo, la terra Ti sia lieve. Le nostre idee non moriranno mai". Tantissimi i ricordi apparsi nella bacheca Facebook sua e del padre, enorme il dolore per la "morte prematura", che "ci lascia attoniti e sbigottiti", di "un combattente, uno degli ultimi, che ha vissuto il travaglio di chi ha compreso la radice del malessere, l’ha sperimentata e superata". Da anni faceva parte dell’Unione Inquilini Bologna, organizzazione sindacale: "Sarai sempre con noi nelle battaglie che porteremo avanti anche in nome tuo". Una decina d’anni fa pubblicò anche un libro di poesie, ’Dentro un sogno’.

IL GIALLO

Il suo corpo è stato trovato il 21 da papà Marco e dalla sorella. Gli occhi chiusi, il cuore che non batteva più. Nemmeno il 118 è riuscito ad evitare l’impossibile, troppo tardi, tutto maledettamente vano. Una morte che resta per ora un giallo, con un’autopsia – fatta nei giorni scorsi – che dovrà dare risposte precise. Un primo elemento atteso dai carabinieri e soprattutto dalla Procura dove nell’immediatezza è stato aperto un fascicolo, senza indagati, per morte come conseguenza di altro reato.

LO STRAZIO

"L’ultima, sana risata ce la siamo fatti domenica – così il padre il 22 dicembre –. Mi stavo preparando per riaccompagnarti a casa. Mi hai guardato e, sorridendo, hai detto: ’Vuoi ridere, babbo? Ogni tanto, la sera, mi viene il magone a pensarti qui, a casa da solo, poi ti vengo a trovare e capisco che tu da solo vivi benissimo. Sei una roccia’. Poi, ieri, ti ho scritto chiedendoti che cosa volevi per il pranzo di Natale, perché eri l’unico vegano a tavola". Nessuna risposta. Nel pomeriggio partono una, due, cento telefonate. Ma l’apparecchio di Matteo resta spento. "Mi sono domandato che cosa stessi facendo di così importante. Poi ho smesso di domandarmelo. Ho aspettato che tua sorella arrivasse e insieme siamo venuti da te".

Dietro la porta di casa ecco ciò che nessun padre vorrebbe mai scoprire, "il tuo involucro adagiato sul tappetino da yoga. Tu non c’eri, eri già andato via". Lunedì scorso si è celebrato il funerale in Certosa, ora la verità dall’inchiesta.