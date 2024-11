Matteo Parmeggiani lascia l’orchestra dopo quasi 11 anni

Un addio all’Orchestra Senzaspine. Dopo una collaborazione durata oltre 10 anni, Matteo Parmeggiani, il co-direttore e co fondatore dell’ensemble bolognese insieme a Tommaso Ussardi, lascia l’Orchestra Senzaspine. "Sento – spiega Parmeggiani – che la mia esperienza qui è giunta a pieno compimento. Nell’ immaginare per me una nuova fase, ringrazio tutti i musicisti, i soci, i sostenitori, i tecnici, i collaboratori ed i partner per le numerose cose belle fatte insieme che tanto mi hanno insegnato e regalato grandi soddisfazioni. A questo meraviglioso progetto, cui ho dato senza riserve ogni mia risorsa personale, artistica e umana, giorno dopo giorno, in questi 11 anni, auguro ancora molti successi e tanta musica". Dall’associazione un ringraziamento per il lungo percorso che ha visto l’orchestra svilupparsi e affermarsi a livello nazionale.