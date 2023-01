Matteo Piantedosi a Bologna, anche il ministro dell’Interno in campo contro droga e disagio giovanile

Forze di polizia, a Bologna 94 unità in più in un anno

Bologna, 21 gennaio 2023 – Dal potenziamento degli organici di polizia, fino a un’attenzione particolare ai gruppi anarchici, che negli ultimi tempi hanno fatto tanto parlare di sé in città. Senza trascurare la prevenzione, contro l’abbandono scolastico e il disagio giovanile. Nella pancia della Prefettura, questa mattina è stato firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il sindaco Matteo Lepore e il prefetto, Attilio Visconti, il “Patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità a Bologna” di durata biennale.

Da sinistra: il prefetto Attilio Visconti, il ministro dell'Interno Piantedosi e il sindaco Lepore

Si tratta di un accordo che sostanzialmente prevede una generale attenzione sulle specifiche aree ritenute prioritarie per la sicurezza e la vivibilità cittadina, un miglioramento del circuito informativo tra istituzioni e una particolare attenzione alle esigenze segnalate dai cittadini.

"Mi assumo la responsabilità di dire - assicura il ministro dopo la riunione - che non siamo venuti solo per fare presenza di circostanza, anche se è sempre un piacere tornare. Quanto prima, infatti, sarà visibile la realizzazione delle azioni previste nel patto firmato oggi, quelle che possono dare segno tangibile”.

"La nostra città merita di essere considerata una delle più importanti aree urbane del paese – aggiunge il sindaco Lepore -, con conseguenti servizi e risorse. Siamo cresciuti e abbiamo nuove sfide, da affrontare assieme.

Lotta al disagio giovanile e alla dispersione scolastica

Consumo-abuso di alcol e di droga. Fenomeni sempre più diffusi tra i giovani, che sono tra i punti principali del patto per la sicurezza. In particolare, le parti si impegnano a confrontarsi in merito ad azioni progettuali e preventive in coerenza con le azioni previste da quello che è stato chiamato ‘Piano Adolescenza’ realizzare interventi coordinati di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed a rafforzare l'azione di sensibilizzazione, informazione e

consapevolezza sulle varie forme di dipendenza, sul fenomeno del “bullismo”

nelle sue varie forme con iniziative sinergiche con i servizi sociali ed educativi.

In particolare è previsto che le Forze di Polizia e la Polizia Locale mantengano frequenti contatti con i Dirigenti scolastici per monitorare il fenomeno dello spaccio e sensibilizzare e informare rispetto al consumo di alcol e sostanze negli istituti.

A scopo preventivo verrà rafforzata, laddove necessario, la vigilanza nei parchi, nelle

aree verdi, nelle piazze e nelle strade di maggiore frequentazione dei giovani.

Le parti si impegnano inoltre a programmare, con calendari annuali cadenzati, servizi

straordinari sulla viabilità, mirati prioritariamente al contenimento del fenomeno

degli incidenti stradali dovuti a stati di alterazione psico-fisica dei conducenti.

Il fronte anarchico: “Ambito che teniamo in grande considerazione”

Tra le altre cose, Piantedosi tocca proprio il fronte delle frange anarchiche a Bologna: “C'è sicuramente una attenzione – . Ne abbiamo parlato anche oggi non senza una analisi delle manifestazioni recenti che ci sono state e che, al di là di tutto, sono andate bene, la vicenda è stata gestita senza particolari disordini o problemi”, dice a proposito delle manifestazioni a favore dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto in carcere a Sassari in regime di 41 bis. Questo, ha proseguito, “è sicuramente un ambito che teniamo in grande considerazione a livello nazionale e anche qui. Il legame con quella vicenda, con quella persona che è ristretta fa registrare qualche effervescenza ulteriore in questi tempi, non solo a Bologna: ci sono manifestazioni ripetute in diverse città”.

Potenziati gli organici di polizia

Novantaquattro unità in più come nuovo personale nell’ultimo anno, sono i numeri del potenziamento degli organici di Polizia a Bologna è già stato “compiuto su più step", spiega Piantedosi. “Non mi piace molto rappresentare questo ambito solo con i numeri, ma questo dimostra un'attenzione che c'è verso questo territorio. Il saldo dei nuovi agenti con le persone che vanno in pensione è comunque anche qui positivo. Stiamo parlando di ingressi di operatori più giovani, e di fuoriuscita di personale meno giovane. Il ministero tiene molto a mantenere un turnover adeguato, a differenza, anni fa, di quando queste voci erano considerate costi da contenere. E la destinazione bolognese sarà sempre di prioritaria importanza".

Lotta alla droga: “Domanda crescente in tutta Italia”

La crescente domanda di sostanze stupefacenti è un fenomeno "che non riguarda solo

Bologna ma tutta Italia". prosegue il ministro degli Interni. Un aumento di richiesta "che alimenta l'offerta e tutto quello che c'è intorno. La diffusione, il traffico di sostanze stupefacenti ormai condiziona gran parte del sistema criminale e tutto ciò che c'è alla fonte di questo fenomeno", aggiunge il ministro.