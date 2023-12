Matteo Prodi, sparita la bici bianca in memoria del pronipote dell’ex premier

Bologna, 4 dicembre 2023 - Sta diventando un piccolo mistero la fine che ha fatto la bicicletta da corsa, colorata di bianco, che era stata posizionata in alto all'angolo fra via di Barbiano e via Degli Scalini. Un simbolo, con dei fiori intorno, per ricordare la morte di Matteo Prodi, pronipote dell'ex premier Romano Prodi, investito e ucciso il 27 febbraio 2020 mentre in sella alla sua bicicletta scendeva dai colli, a soli 18 anni. Un simbolo quella bicicletta bianca che era anche un monito per le morti bianche della strada, come ricordo e allo stesso tempo prevenzione.

Quella bicicletta è sparita, probabilmente qualcuno l'ha rubata forse solo per 'scherzo' senza magari sapere perché fosse stata messa lì. Ebbene, quasi per caso quella stessa bicicletta è stata vista da degli escursionisti dopo pochi giorni dal 'furto', abbandonata in via del Poggio, a un paio di chilometri di distanza sui colli, in una strada chiusa a causa di una frana. Ma da lì è sparita a sua volta, un doppio sfregio al ricordo di un ragazzo morto per un incidente a soli 18 anni in sella alla sua bicicletta da corsa.