Matteo Rancan punta al bis, "L'ascolto in primo piano, dialogo costante e confronto interno"

Matteo Rancan punta al bis. Commissario della Lega in Emilia e capogruppo del Carroccio in Regione, ora è in corsa per l’elezione a segretario al congresso di domani.

Qual è il suo programma?

"L’Emilia è una regione particolare e ogni provincia ha esigenze diverse. Ho iniziato la mia esperienza politica da ‘Giovane Padano’ e continuerò a mettere l’ascolto in primo piano. Il confronto interno è molto importante quando è finalizzato al bene della comunità e non alla vecchia logica della spartizione delle poltrone. Per questo ci sarà un dialogo costante con i militanti, il cuore pulsante del nostro partito".

Come imposterà il rapporto con gli alleati?

"Il dialogo è importante. Questo ci incentiva di più a tenere i rapporti sui territori. Ma il mio obiettivo sarà quello di difendere ogni militante da attacchi esterni ed interni. Dobbiamo lavorare uniti, chi tocca uno di noi, tocca tutti".

Nel 2024 le Europee, nel 2025 le Regionali. C’è già qualche candidatura in ballo?

"Ci sono anche tante amministrative nel 2024. Per il nostro partito ora è importante andare a congresso. Certo è che non ci si può aspettare che all’interno del centrodestra si inneschino rapporti di sudditanza dovuti alle percentuali di gradimento nazionale. Siamo pronti da subito a sederci a un tavolo condiviso, locale e regionale: non c’e più tempo da perdere".

Il centrodestra ha vinto le ultime tornate elettorali, ma la Lega ha ridimensionato i suoi risultati. Che cos’è mancato?

"Abbiamo passato un periodo non facile, ma ora dobbiamo ragionare in prospettiva. Ci saranno le Amministrative, le Europee e spero le Provinciali. Poi le Regionali nel 2025 e dobbiamo arrivare pronti. Possiamo fare molto bene, superando correnti e logiche personalistiche".

Il generale Figliuolo è il commissario per la ricostruzione. Bonaccini ha parlato di scelta ’centralista’. Che cosa ne pensa?

"Bonaccini serba rancore perché voleva essere nominato lui. Come Lega, in Regione, ci siamo opposti da subito. Non si può incaricare chi fino a oggi è stato commissario per il dissesto".

Rosalba Carbutti