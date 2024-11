Matteo Renzi atteso a Bologna. L’ex premier in città mercoledì

Bologna aspetta Matteo Renzi. Il leader nazionale di Italia Viva ed ex premier (nella foto sopra) è atteso sotto le Due Torri mercoledì mattina, a una manciata di giorni dal voto delle elezioni regionali in programma il 17 e il 18 novembre. Arriverà probabilmente in centro storico per incontrare i candidati a sostegno di Michele de Pascale, in lizza come presidente di viale Aldo Moro per il centrosinistra, in uno degli incontri elettorali che anticipano la prova delle urne.

"Ovviamente la presenza di Matteo Renzi è una conferma, un ulteriore elemento di impegno da parte del nostro partito rispetto alla candidatura di de Pascale, che riteniamo valida e importante per il futuro dell’Emilia-Romagna", commenta il presidente regionale di Italia Viva Stefano Mazzetti.

Un passaggio in città, quello dell’ex sindaco di Firenze, che segue la scia degli altri ‘big’ di partito, sia dal centrosinistra che dal centrodestra, che chiuderanno la campagna elettorale in vista delle Regionali proprio a Bologna. Non solo Elly Schlein, chiaramente, ma anche Matteo Salvini, Antonio Tajani e il presidente del consiglio Giorgia Meloni.

fra. mor.