Matteuzzi, nuovo showroom con Lema

Matteuzzi Arredamenti ha aperto in via Mattei 22 il nuovo showroom dedicato a Lema, uno degli storici partner aziendali e simbolo dell’offerta di eccellenza e innovazione. "Per il 78° anniversario della nostra azienda, abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza sul territorio aprendo un nuovo negozio fisico con il marchio Lema, da sempre nostro partner. Il nostro punto di forza è la progettazione grafica personalizzata sulle esigenze del cliente" ha sottolineato Stefania Matteuzzi, titolare dell’azienda.