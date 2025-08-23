Matteuzzi, tre anni dopo: “Nessuno parli di perdono”

Bologna, 24 agosto 2025 – “Sento ancora le ultime parole che mi hai detto... ’Dany hai bisogno?’ ’No grazie, Ale, ho quasi finito anche io...’ ’Bene allora vado dalla mia mamma, ci vediamo domani...’ Ma quel domani non è mai arrivato!”. Così Daniela Stanzani ha ricordato sui social l’amica Alessandra Matteuzzi, uccisa a 56 anni il 23 agosto di tre anni fa dall’ex Giovanni Padovani, a colpi di spranga e con una panchina, mentre era al telefono con la sorella. Padovani è stato condannato all’ergastolo in appello per omicidio pluriaggravato e il 17 settembre è fissata la Cassazione. “Ci sono persone che parlano di perdono... – continua Stanzani –, che riescono a perdonare, ma come si può perdonare un essere che ha fatto una cosa così atroce? Non ci penso minimante a perdonare, il mio unico pensiero è che il 17 settembre venga di nuovo pronunciata la parola ergastolo. Chiunque amava l’Ale non vorrebbe mai leggere certe dichiarazioni in difesa del tuo assassino...”.

Il ricordo è stato fatto anche dal sindaco Matteo Lepore, che ammonisce tutti: “Non possiamo voltarci dall’altra parte. Perché i femminicidi accadono ancora tutti i giorni in Italia e anche a Bologna”. Lepore ricorda quel giorno di tre anni fa: “Ci ritrovammo in tanti e tante sotto la sua casa, in strada, per mobilitarci a seguito dell’ennesimo atto di violenza assassina contro una donna da parte di un uomo.

Da allora sono successe molte cose, ma non abbastanza. La battaglia della famiglia, il Comune e i centri antiviolenza che si costituirono parte civile. La condanna all’ergastolo dell’autore. Percorsi giudiziari che proseguono”. Un post, dunque, per ricordare Alessandra “insieme a voi e abbracciare ancora una volta la sorella Stefania e, con lei, tutti i suoi affetti più cari. Per non dimenticare, per manifestarle ancora una volta la vicinanza di tutta la nostra città”.

Anche i difensori dei familiari della donna vittima di femminicidio, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini guardano alla Cassazione e ribadiscono “quanto è stato deciso in due sedi di giudizio: Giovanni Padovani non è stato mosso da alcun ‘impulso improvviso’ al momento dell’aggressione feroce nei confronti di Alessandra. Giovanni Padovani aveva la capacità di pianificare e controllare il proprio comportamento prima e successivamente l’omicidio di Alessandra Matteuzzi”. Nei giorni scorsi, il difensore di Padovani, l’avvocato Gabriele Bordoni, aveva sottolineato l’importanza del “completamento degli accertamenti peritali come elemento necessario per la rivalutazione delle circostanze aggravanti” nel giudizio sul suo assistito. “Sono stati disposti degli esami che però non sono stati completati. La speranza è di finire in questi giorni”, aveva chiuso Bordoni.

m.p.