Matteuzzi uccisa tre anni fa. Padovani, ultimo verdetto. Tra un mese la Cassazione

Sangue ovunque davanti al palazzo, una donna che viene portata via dai soccorritori nel disperato tentativo di salvarle la vita. E un giovane fermo immobile, rimasto lì. Questa la scena che si sono trovati davanti agli occhi i primi intervenuti in via dell’Arcoveggio, quella sera di tre anni fa, dopo le urla agghiaccianti, le botte e le martellate: Giovanni Padovani, di Senigallia, 26 anni all’epoca, calciatore e modello, aveva appena ridotto in fin di vita la sua ex, Alessandra Matteuzzi, 56 anni. Lei lo aveva denunciato per stalking, dopo litigi violentissimi e persecuzioni di ogni tipo. E la sera dell’omicidio, lui era andato sotto casa di lei e l’aveva aspettata. Mentre la massacrava, con calci, pugni, martellate in testa e perfino a colpi di panchina, Alessandra era al telefono con la sorella Stefania. Che ha sentito tutto. "Vattene. Ti prego, no, fermati", urlava la sorella. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarla: il cuore di Sandra ha smesso di battere poco dopo in ospedale. Sabato prossimo saranno tre anni esatti da quei fatti.

Padovani è stata condannato all’ergastolo in primo e in secondo grado per omicidio aggravato da motivi abietti e futili, premeditazione e stalking. L’ultimo atto sarà il 17 settembre, in Cassazione, e la famiglia Matteuzzi chiede con forza la conferma dell’ergastolo. Per i giudici di Appello – scrivono nelle motivazioni della sentenza – nemmeno dopo averla ammazzata si è pentito: ha continuato infatti a infierire contro di lei. "Nessun pentimento ha mai manifestato in carcere e durante il processo". Padovani uccidendola l’ha punita per essere stato lasciato: "Ha considerato la vittima come un oggetto di sua proprietà, non come una persona". E ancora: "Nessuna parte del volto e della testa" di lei "è stata risparmiata dalla violenza assolutamente brutale e feroce" di Padovani "che mentre la colpiva la insultava ripetutamente" e "dimostrando la sua totale abdicazione da ogni istinto umano".

Padovani è assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni. La difesa concentrerà tutto "sul completamento degli accertamenti peritali come elemento necessario per la rivalutazione delle circostanze aggravanti – spiega Bordoni –. Sono stati disposti degli esami che però non sono stati completati. Speriamo di finire in questi giorni. Manca la Pet (un esame specialistico al cervello; ndr) e vanno completati i test psichiatrici e i colloqui, sempre ricordando che l’esame unico che i periti portarono a termine su Padovani in maniera adeguata, quello genetico, diede una rispondenza di 5 marcatori su 6 alla predisposizione a malattie psichiche. Sulla base di quelli – incalza Bordoni – avremo la nota peritale. Vedremo se emergerà una pluralità di disturbi che gravavano su questo ragazzo, che forse non è stato protagonista di quell’azione, ma trasportato, e in questo caso bisognerebbe rivedere il contesto sanzionatorio, verrebbero meno la premeditazione e i futili motivi e, quindi, l’ergastolo. Non abbiamo mai sostenuto che fosse incapace di intendere e di volere, ma disturbato".

Quanto alla richiesta dell’ergastolo della famiglia, "è naturale e comprensibile pretenderlo di fronte a un gesto di tale barbarie incontestabile", ma "in Cassazione continueremo a perseguire l’obiettivo che ci eravamo prefissati anche in Appello, cioè di verificare le condizioni di salute di Padovani". L’omicida, oggi 29enne, attende in carcere il giorno della Cassazione: "Lui è in un momento di afflizione – spiega Bordoni – come tutte le volte in cui si avvicina una tappa processuale. Lui ha sempre manifestato a suo modo un senso di colpa molto profondo che lo sconvolge".