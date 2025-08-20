Matti, dottoressa in versi: "Anche nel caos si può trovare conforto"

"Fin da bambina ho sempre scritto tanto. É il mio modo di elaborare ciò che mi accade, di superare le difficoltà e di condividere con gli altri quello che voglio raccontare". Ed è anche questo che ha spinto Antonella Matti, vincitrice del Concorso letterario del Premio Città di Bologna 2023 promosso da Succede solo a Bologna, a scrivere Il conforto del caos (Minerva), una raccolta di poesie che esplora l’intensità dell’amore in ogni sua forma, il peso del dolore, il trauma della perdita e la forza del cambiamento. Il primo premio del concorso prevedeva proprio un contratto editoriale con la casa editrice Minerva e così, il 6 agosto, è uscito il primo scritto della dottoressa Matti: ecografista e specialista in medicina nucleare, non aveva mai pubblicato prima, anche se la passione per la scrittura la accompagna da sempre: "Questo riconoscimento, che mi è stato consegnato dal sindaco, per me è stato davvero emozionante e inaspettato: in passato ho scritto brevi racconti, qualche canzone – canto anche in un gruppo a Cento – ma le poesie sono arrivate una decina di anni fa, quando ho perso mia madre per un tumore al seno. Lì ho scritto Paola, dedicata a lei, con cui ho vinto il concorso".

Da allora ha composto oltre cinquanta poesie, tutte raccolte nel volume. "In questi due anni mi è successo di tutto, in positivo e in negativo: sono diventata mamma, ma ho anche scoperto di avere una malattia cronica, e mi sono separata da mio marito. In certi momenti ti chiedi perché tutto succeda a te, poi ti accorgi che condividere le proprie esperienze ti fa sentire meno solo. Il titolo nasce da qui: nel caos trovi conforto quando capisci che è una condizione comune, e la scrittura è uno strumento potente in questo senso". Nei versi, alcuni in inglese – per lei una seconda lingua – si riflettono emozioni ed esperienze personali, ma non solo.

"Mi sono ispirata anche a fatti di cronaca, come la storia di Frederick Akwasi, senzatetto morto a Napoli nel 2023 a seguito di pestaggio perpetrato da due ragazzini. Mi colpì leggere che, mentre veniva colpito, continuava a dire ‘io sono buono’, come a sottolineare l’ingiustizia di quella violenza gratuita. Ho scritto una poesia con quel titolo, per dare voce a un dolore che non era mio ma che mi aveva profondamente toccata". Tra le poesie a cui è più legata, c’è ‘Alzheimer’. "Mia nonna paterna si è ammalata di demenza e ho cercato di descrivere questa condizione dal punto di vista del paziente, che spesso non ricorda gran parte della propria vita, e si muove tra lampi di ricordi e il grigiore della nebbia". Il conforto del caos sarà presentato per la prima volta il 10 settembre alle 21 al Teatro Mazzacorati.