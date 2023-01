Mattia Pascal al Duse parla ai giovani

Va in scena stasera alle 21 al Duse un classico del teatro italiano: ‘Il fu Mattia Pascal’ dal romanzo di Luigi Pirandello. Sul palco Giorgio Marchesi che firma la regia insieme a Simonetta Soldere e musiche dal vivo di Raffaele Toninelli. Identità e rinascita sono i temi al centro di questa versione decisamente contemporanea: "Abbiamo voluto sperimentare un linguaggio accessibile e appetibile a tutti, anche e soprattutto alle nuove generazioni – spiegano Marchesi e Solder - per assecondare la contemporaneità dei temi trattati nell’opera: il rapporto con la propria identità, oggi moltiplicata dai tanti profili di cui ormai ci serviamo quotidianamente per comunicare sui social. Ma anche la rinascita, dopo lo sconvolgimento delle nostre vite negli ultimi due anni di pandemia. L’idea è di proporre la storia di Mattia Pascal e Adriano Meis, sottolineando l’umorismo presente nel testo, pur lasciando intatto lo stile e il linguaggio originali".