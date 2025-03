Mattinata di pulizie al quartiere Croce

Appuntamento con l’ormai affermata mattinata di pulizia di quartiere domani alle 9,30 alla Croce di Casalecchio. Iniziativa collegata al progetto comunità che da alcuni anni si svolge in questo popoloso quartiere coinvolgendo persone di ogni età, dai bambini con genitori ad insegnanti e pensionati. Tutti divisi in gruppi che vengono poi sguinzagliati in strade, piazze e parchi a caccia di rifiuti e cose abbandonate. "Un quartiere pulito è il miglior biglietto da visita dei suoi abitanti", spiegano i promotori che danno appuntamento in piazza Zampieri, lo spazio appena oggetto di un piano di riqualificazione urbanistica.