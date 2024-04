Mattioli si ricandida: "Devo finire il lavoro"

Il sindaco di Baricella Omar Mattioli si ricandida e alle amministrative di giugno, con una civica appoggiata da Pd e Italia Viva, ‘sfiderà’ il molinellese Giuseppe Amato, candidato del centrodestra unito.

Mattioli, perché si ricandida? "Innanzitutto affinché i valori su cui Baricella si è fondata ed è cresciuta finora continuino a prevalere: democrazia, progresso, solidarietà, antifascismo, difesa dell’ambiente; valori che oggi sono minacciati dalla destra al Governo. Mi ricandido per mettere nuovamente al servizio del mio paese le competenze amministrative maturate in questi anni, e per portare a termine alcuni progetti che non siamo riusciti a concludere a causa delle emergenze".

Cos’è rimasto da portare a termine dal primo mandato?

"Tra gli obiettivi ci sono soprattutto le ciclabili, che abbiamo già finanziato e progettato, e che verranno realizzate entro il 2024. In modo particolare la riqualificazione della vecchia ciclabile del capoluogo, la nuova bike lane di San Gabriele e la Ciclovia del Reno. Mi piacerebbe molto poter essere io a tagliare il nastro di quelle opere. Completeremo anche la posa della fibra ottica (già in stato molto avanzato) per garantire la banda ultra larga in tutto il territorio. Tra le cose da completare c’è anche la sistemazione delle strade dissestate".

Cosa propone ex novo?

"Chi dovrà amministrare nei prossimi cinque anni avrà di fronte quattro grandi sfide: cercare le risorse per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio pubblico, incentivare e rilanciare la rete commerciale, concludere il percorso per arrivare alla Tariffa puntuale corrispettiva dei rifiuti, attuare le linee guida del nuovo Piano urbanistico generale".

I punti salienti del suo programma?

"Quattro gli obiettivi principali: consolidare la qualità dei servizi socio educativi, azzerando le liste d’attesa, sia per le case popolari, ma soprattutto per gli asili nido; la rigenerazione urbana e il completamento dei comparti edilizi; il rinnovo della viabilità come le strade di collegamento con Malalbergo e Molinella che richiedono ingenti risorse per essere sistemate; e le energie rinnovabili: realizzeremo una comunità energetica rinnovabile per abbattere i costi dei consumi delle famiglie e produrre energia pulita". La presentazione ufficiale avverrà il 12 aprile alle 18.30 in piazza Pertini.

Zoe Pederzini