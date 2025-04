Mattotti: "Il disegno è un linguaggio potente"

La ristrutturazione dello storico Teatro dell’Accademia, interventi sull’edificio e nuovi spazi: a tracciare il 2025 dell’Accademia di Belle Arti di Bologna è stata la presidente Rita Finzi, insieme al direttore Enrico Fornaroli, durante l’inaugurazione dell’Anno Accademico, celebrata anche con il conferimento del diploma honoris causa in Linguaggi del fumetto a Lorenzo Mattotti, celebre fumettista noto a livello internazionale, che proprio a Bologna fondò il gruppo Valvoline nel 1983. Oggi residente a Parigi, Mattotti ha ritirato il riconoscimento con emozione accanto ai colleghi di Valvoline, e ha donato all’Accademia un suo lavoro intitolato Avere vent’anni, un omaggio alla mostra che l’anno scorso ha celebrato il ventesimo anniversario del corso di fumetto in Accademia. "Questo lavoro rende bene l’idea della libertà, espressività e apertura tipica dei vent’anni", ha detto, riflettendo su quanto avrebbe voluto, da giovane, un corso così ben strutturato: "Quante tecniche fondamentali avrei potuto apprendere! Ma ciò che conta davvero è la passione. Ai giovani dico: mettetela nel disegno, perché è un linguaggio potente, capace di esprimere le vostre idee e le vostre lotte". E a proposito di lotte, il presidente della consulta degli studenti Alessio Bongianino è intervenuto sulle criticità legate ai tagli ai fondi del comparto Afam a livello nazionale. Intanto fuori, andava in scena la protesta contro un progetto Erasmus con un’università israeliana.

Ma intanto i bilanci dell’Accademia che ha visto una crescita degli studenti (del 65%) negli ultimi 15 anni. Da un lato Finzi ha fatto appello al Governo per "semplificare i processi amministrativi che oggi imbrigliano le Accademie", un esito della recente accelerazione della riforma messa in atto dalla ministra Annamaria Bernini. Un processo, ha considerato la presidente, che ha "travolto" le Accademie di Belle Arti con un "improvviso tsunami di decreti e normative spesso ridondanti". Dall’altro, però, ha evidenziato, "i decreti attuativi della legge 508/1999 stanno finalmente vedendo la luce".

Tra i traguardi: l’avvio dei dottorati (con 7 borse assegnate), l’introduzione dell’Abilitazione artistica nazionale e un importante investimento nella digitalizzazione e internazionalizzazione del percorso formativo. Fondamentali anche il PNRR e i fondi messi a bando in materia di edilizia, con cui è stata realizzata la nuova biblioteca di via del Guasto, inaugurata in autunno. Inoltre, grazie all’estensione da 6 a 19 anni della concessione d’uso degli spazi da parte del Demanio, l’Accademia ha ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione del teatro storico, i cui lavori partiranno con le gare già nelle prossime settimane, per poi bandire a fine anno la gara per i lavori. L’obiettivo è renderlo uno spazio polifunzionale per didattica, laboratori, esposizioni, concerti e performance. Ma non finisce qui: "Abbiamo chiuso il bilancio 2024 con un buon avanzo, il che ci consente di affiancare i fondi statali con cofinanziamenti e investire nel nostro patrimonio immobiliare: quest’anno punteremo al completamento della certificazione di qualità ISO 9001 (sarebbe la prima Accademia in Italia ndr), alla messa in sicurezza della sede storica e alla realizzazione del Centro Studi Andrea Emiliani, che sorgerà nei locali che furono il suo studio, come da accordi con gli eredi che hanno donato la sua preziosa biblioteca" conclude Rita Finzi.