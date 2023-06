Maturità 2023, prima prova, ma non per tutti a Bologna. Genitori e studenti in rivolta

Bologna, 21 giugno 2023 – Diffida contro l’esame modello alluvionato al liceo Fermi; piogge di mail-sos che desiderano l’esame standard; Commissione web che ‘dimentica’ gli studenti alluvionati e molta, molta ansia: oggi è il D-Day di questa maturità a geometria variabile.

Una maturità per molti, ma non per tutti. Di sicuro insolita. I numeri: nell’area metropolitana i maturandi sono 7.448 ( 7.285 interni e 163 esterni). Ad esaminarli, 1.098 docenti (tre interni e tre esterni) riuniti in 183 commissioni guidate da altrettanti presidenti esterni. La ‘solita’ maturità prevede oggi lo scritto di italiano; domani quello di indirizzo e da lunedì 26 gli orali.

Questo il modello standard su cui è piombata l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha spaccato classi ("peggio della pandemia dove eravamo tutti solidali insieme", commenta un prof) e creato differenze, se non disuguaglianze tra studenti.

L’ordinanza prevede che lo studente residente in un comune alluvionato o con la scuola che è in un comune alluvionato (da decreto del Governo), si vedrà abbonati gli scritti, cimentandosi solo nell’orale.

Così accadrà che oggi, in una stessa classe o scuola, i maturandi non alluvionati saranno chini sul foglio a protocollo, mentre quelli alluvionati staranno a casa, ad aspettare l’avvio degli orali da lunedì. Inoltre, mentre l’orale degli alluvionati vale fino a 60 crediti, per i non alluvionati il punteggio calcola 20+20+20 per ogni prova. Per tutti, 40 crediti scolastici.

A complicare in modo ulteriore la vita ai commissari ci si è messo il cervellone ministeriale di Commissione Web che "ha ‘espunto’ gli studenti alluvionati", raccontano. Così questi maturandi sono stati inseriti in modo manuale fino a ieri pomeriggio dove la comparsa di un flag-spunta nel sistema ha fatto ricomparire i ragazzi dimenticati. Esempio di perfetta burocrazia. Nel frattempo sulla mail del Fermi, è arrivata la diffida di un genitore a non sottoporre il pargolo alluvionato alla maturità monca. Richiesta caduta nel vuoto. Più complicato far fronte agli sos di studenti alluvionati che rivogliono la ‘loro’ maturità .

Un caso limite è quello di Cesare, copernicano del liceo di via Garavaglia: residente a Cesena, quindi alluvionato per decreto (senza danni), ma domiciliato a Bologna, quindi non alluvionato. Cesare sosterrà solo l’orale. "Mi sembra assurdo, non ci volevo credere: avrei voluto sostenere l’esame ‘normale’ – commenta –. È tutto molto illogico soprattutto verso i compagni che vivono questo come un’ingiustizia". Cesare comprende il senso dell’ordinanza tesa a togliere stress agli alluvionati, ma "io quello stress lo avrei voluto". Oggi, inoltre, il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi sarà al Galvani per un in bocca al lupo agli studenti.