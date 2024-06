Maturità 2024 a Bologna, insediate le 187 commissioni d’esame: più di 7mila i maturandi

Bologna, 17 giugno 2024 - Nessuna emergenza commissari per la maturità 2023-2024. Oggi si sono insediate le 187 commissioni d’esame e le sostituzioni, in linea con lo scorso anno, hanno riguardato una settantina di professori e 7 presidenti. Nel complesso le commissioni vedono arruolati 561 interni (3 per commissione), 561 esterni (3 per commissione) e 187 presidenti. Totale 1.309 tra professori e presidi.

I maturandi

Questo battaglione di docenti e di presidi esaminerà 7.625 maturandi di cui 7.019 interni statali, 439 interni paritari e 167 esterni. In particolare, 1.53 sono in quota ai professionali, 2.517 ai tecnici e 3.855 ai licei

Maturità a Bologna: al via l'esame per 7.625 maturandi. Insediate le commissioni

L’esame

Due scritti e un orale: questa è la maturità che prenderà il via mercoledì 19 con la prova di Italiano seguita giovedì 20 dalla prova scritta di indirizzo. Infine da lunedì 24 al via agli orali. Si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare durante il quale la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Gli auguri di buona maturità

“Anche quest’anno, tutto è pronto per l’esame di maturità”, ricorda il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi nel suo in bocca al lupo. “187 commissioni d’esame, 7.625 maturandi, oltre mille docenti commissari, tra interni ed esterni. Un enorme sforzo organizzativo, un appuntamento tradizionalmente denso di apprensione e fatica, una prova per tutti di grande emozione e speranza”. Il provveditore rivolge “un particolare ringraziamento va a tutto il personale scolastico, dirigenti, docenti e personale amministrativo e tecnico che hanno messo a disposizione la propria professionalità e le proprie competenze per far sì che si giunga alla meta”. Alle studentesse e agli studenti, “impegnati nelle prove d’esame, desidero invece formulare l’augurio più classico, quello di riuscire a dare il massimo che si possa dare, senza alcun rimpianto rispetto a quello che poteva essere e non è stato. L’Esame di Maturità evoca sin dal nome una prestazione che coniughi impegno, equilibrio, saggezza. Occorre prestare attenzione ai quesiti, ponderare le risposte, saper argomentare ragionando. È la prima grande opportunità per costruire il proprio futuro: non va sprecata. Come la vita avrà modo di insegnare, nulla si conquista senza il proprio impegno. E nulla si apprezza davvero, se non si è fatto nulla per ottenerlo. Buona maturità a tutte e tutti”.