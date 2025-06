Maturità 2025 a Bologna, è già nostalgia: “Ci mancheranno le superiori”

Bologna, 18 giugno 2025 – Maturità: c’è chi, dopo anni, giura di sognarla ancora, con la stessa adrenalina raccontata da Venditti nella sua celebre Notte prima degli esami. Una canzone che tutti cantano a squarciagola, specialmente quel verso iconico: “T’avessi preso prima”. È questo il desiderio che accompagna tanti studenti nel giorno più temuto – e atteso – dell’anno.

E il grande giorno oggi è arrivato per quasi ottomila studenti a Bologna (7.656 per la precisione) e oltre 35mila in tutta l’Emilia-Romagna (35.882), con la prima prova dell’Esame di Stato: il tema di italiano. E tra loro c’è anche Kimi Antonelli che è sui banchi dell’istituto Salvemini di Casalecchio.

Le tracce

Sette le tracce proposte, suddivise tra analisi del testo (tipologia A), testi argomentativi (tipologia B) e temi di attualità (tipologia C): per la prima, i candidati si sono trovati davanti testi di Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

La seconda proponeva riflessioni firmate da Piers Brendon, Riccardo Maccioni e Telmo Pievani, rispettivamente sugli anni 30, il rispetto (parola dell’anno Treccani) e sull’antropocene e il ruolo dell’umano in questo periodo geologico.

Infine, per l’attualità, un messaggio di Paolo Borsellino ai giovani e una traccia di Anna Meldolesi e Chiara Lalli sul ruolo dell’indignazione nel mondo dei social.

Un gruppo di studenti del liceo Minghetti: oggi è il giorno della prima prova della maturità 2025 (foto Schicchi)

Gli studenti bolognesi

Ore 7:30, un’ora prima dell’inizio della prova, davanti ai licei c’è già la fila. Alcuni studenti appaiono tranquilli, altri pieni di adrenalina. C’è chi si interroga su quale autore verrà proposto, chi chiacchiera, e chi condivide ad alta voce le proprie speranze. “Abbiamo più ansia per la solennità della giornata che per la prova in sé” raccontano Elettra Pettinari e Ludovica Maria Accardi, studentesse del liceo Minghetti. Elettra aggiunge: “Spero in un testo sull’intelligenza artificiale o sul rapporto uomo-macchina”. Ludovica spera in un grande classico: “Se ci fosse Italo Svevo sceglierei sicuramente la traccia A. Altrimenti valuterò un testo argomentativo”. “Ho un po’ di ansia, ma ormai tocca, quindi lo facciamo” scherza Alessandro Siciliano.

Poi aggiunge: “Sceglierò sicuramente la B o la C. Penso opterò per il testo argomentativo, ho visto le linee guida e mi sembra facile da strutturare”. Sara Degli Esposti, invece, affronta tutto con entusiasmo: “Sono molto felice, questi sono gli ultimi passi”.

E se per molti il tema è la prova meno temuta, lo confermano anche Sofia Gavoli e Anita Ferrari. Dice Sofia: “Fino a ieri sera ero tranquilla, poi stamattina è iniziata a salirmi un po’ di tensione. Scatterà quando sarò seduta tra i banchi, ma in realtà il tema è quello che mi preoccupa di meno”. Anita conferma: “La mia preoccupazione è tutta per la seconda prova”. Infine, c’è chi inizia già a sentire la nostalgia del liceo: “Mi mancherà tantissimo stare tra i banchi, anche la paura delle interrogazioni, i miei compagni” racconta Marcello Monetti, e segue anche Nunzio Cimmarosa: “Provo un po’ di emozione, ma anche una certa tristezza, perché tra poco finirà tutto”.