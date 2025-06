Maturità e cuoca a 75 anni: “Ma non mi fermo qui...”

Casalecchio di Reno (Bologna), 26 giugno 2025 – “Ce l’ho fatta: ho realizzato il sogno di una vita. Mi sono diplomata, e non finisce qui...”. Sono le prime parole, interrotte da un pianto di gioia, con le quali Annamaria Giori ieri mattina ha comunicato al telefono alla figlia Daniela di avere appena superato l’esame di maturità.

La neo diplomata, con una votazione di nove su dieci, non era passata inosservata nei corridoi dell’istituto alberghiero Luigi Veronelli di Casalecchio, per via dei suoi 75 anni compiuti e per il capannello di compagni e compagne di classe che l’hanno festeggiata con un affetto tutto particolare. Annamaria infatti si è iscritta all’alberghiero quando aveva 72 anni, dopo avere trascorso i due anni precedenti alle scuole Besta, dove ha conseguito la licenza media.

Era tornata sui banchi di scuola dopo sessant’anni di lavoro. Da bambina aveva ottenuto la licenza elementare ma poi, per esigenze famigliari, era andata a lavorare nei campi. Originari della campagna di Copparo, nel Ferrarese, i Giori erano agricoltori e al tempo era normale per tanti bambini, e soprattutto per le bambine, assolvere l’obbligo scolastico per essere avviati al lavoro. “Per tutta la vita ha avuto il rimpianto di non aver potuto studiare. Si è sposata a 17 anni e col marito Giuseppe si sono trasferiti a Bologna. Mamma ha cresciuto i suoi figli e lavorato per oltre trent’anni nel suo negozio di biancheria intima e maglieria di via Battindarno. Ma appena ha potuto, con la pensione, si è iscritta alle scuole medie serali e dopo due anni ha superato l’esame di terza media. Poi si è iscritta alle serali del Veronelli, per tre anni ha frequentato e studiato nella scuola di Casalecchio. Stamattina con tanta emozione si è diplomata”, racconta la figlia Daniela.

“Diligente, presente e attiva, Annamaria è stata un esempio di impegno e serietà durante tutti tre gli anni di corso – ha commentato la dirigente scolastica Rosalba De Vivo –. Ha scelto l’indirizzo di cucina e ha dimostrato una determinazione e una preparazione eccellente”. I suoi piatti, in particolare i tortelloni di zucca, hanno fatto la gioia del marito Giuseppe, dei figli Nicola e Daniela, della nuora Lara e della nipote Erika. Ma la prima dedica del diploma è andata ai suoi genitori Vilia e Alberto: “Non ho mai fatto loro una colpa per non avermi fatto studiare. Non c’erano le possibilità. E son sicura che dal cielo fanno festa con me”.

E si potrebbe dire che le sorprese non son finite, perché pare che Annamaria non abbia nessuna voglia di fermarsi con lo studio. “Parla già di studiare le lingue straniere o scienze alimentari all’università”, svelano i familiari, ben intenzionati ad assecondare i progetti del terzo tempo della vita di Annamaria.