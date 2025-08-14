Maturità al liceo scientifico Fermi. Gli alunni che hanno superato la prova

Terminiamo di pubblicare l’elenco degli studenti del liceo scientifico Fermi che hanno affrontato e superato l’esame di Maturità. Uno snodo importante, quello dell’esame di Stato, che nella vita di un giovane rappresenta può tradursi nell’ingresso nel mondo del lavoro o nell’inizio di un nuovo ciclo di studi, quelli universitari. Ecco le ultime classi del Fermi.
5 M Bisotti Daniele, 69; Borelli Elisa, 70; Casiddu Roberto, 80; Cenesi Elisa, 85; Conti Flavio, 75; Fenzi Gianluca, 88; Gabrielli Elisa, 76; Larocca Antonio, 63; Lazzari Tommaso, 77; Manes Aleandro Adalberto, 86; Marzocchi Elisa, 80; Murante Simone, 75; Piana Gabriele, 100 e lode; Sanna Pietro, 70; Saporetti Alessandro, 72; Ursu Elio, 72; Vandini Matteo, 72; Ventura Giacomo, 96; Verole-Bozzello Andrea, 70; Zannoli Giovanni, 70
5 N Alfani Giorgio, 97; Bacciglieri Alessio, 67; Baldo Federico, 100 e lode; Bella Marco, 70; Benedetti Chiara, 67; Castelluccio Andrea, 93; Ciani Crochemore Julien, 68; Cinelli Francesco, 80; Deci Meri, 71; Fornabaio Antonio Salvatore, 80; Giroletti Daniele, 85; Kolaj Ersil, 99; Quartieri Elena, 75; Scelsi Gabriele Gaetano, 70; Serini Giovanni, 67; Tanari Alice, 68; Tassoni Eva, 76; Zaman Sakib, 60
5 P Barnabà Sofia, 78; Batacchi Riccardo, 73; Biagi Cesare, 63; Casarini Luca, 100 e lode; Coppola Matilde, 77; Icardi Serena, 70; Labanti Giovanni, 60; Lambertini Michela, 85; Mochi Sismondi Marco, 77; Morelli Ginevra, 78; Nicolosi Riccardo, 71; Pagliaro Paolo, 61; Parmeggiani Giovanni Alberto, 70; Santoro Alice, 60; Sassoli Greta, 75; Sun Nicole, 75; Tomasselli Francesco, 80; Toro Alberto, 96; Trebbi Davide, 65.
5 S Bonacorsi Beatrice, 87; Chiriac Fabio, 67; Davi Tobia, 76; De La Barrera Luca, 72; Delistoianov Cristiano, 66; Fabbri Filippo, 90; Giannace Sofia, 86; Giannetta Maria Silvia, 80; Govoni Francesca, 85; Laderchi Alessandro, 100; Pedrioli Zadi, 70; Ponticelli Simone, 84; Ricci Francesco, 100; Shima Tea, 66; Tancredi Filippo, 90; Tedeschi Fabio, 82; Tioli Nicolò, 64; Cavani Davide, 70; Rossi Emanuele, 63.