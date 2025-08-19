Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaMaturità alle Aldini Valeriani. Ecco chi ha superato l’esame. L’elenco degli alunni promossi
19 ago 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Maturità alle Aldini Valeriani. Ecco chi ha superato l’esame. L’elenco degli alunni promossi

Maturità alle Aldini Valeriani. Ecco chi ha superato l’esame. L’elenco degli alunni promossi

Iniziamo a pubblicare la lista di studenti e studentesse che hanno sostenuto la prova. Gli ottimi risultati raggiunti dalle classi quinte dell’istituto, raccolti per sezione e indirizzo.

Iniziamo a pubblicare la lista di studenti e studentesse che hanno sostenuto la prova. Gli ottimi risultati raggiunti dalle classi quinte dell’istituto, raccolti per sezione e indirizzo.

Iniziamo a pubblicare la lista di studenti e studentesse che hanno sostenuto la prova. Gli ottimi risultati raggiunti dalle classi quinte dell’istituto, raccolti per sezione e indirizzo.

Per approfondire:

Iniziamo a pubblicare i maturi dell’istituto Aldini Valeriani.

5AMA: Auregli Mattia, 63; Banares Rhedan Clark A, 60; Ben Boubaker Rayen, 60; Di Cosola Daniel, 78; Dotta Pietro, 64; Garcia Christian, 70; Gironi Thomas, 71; Guizzardi Michele, 68; Laidi Akram, 60;Mangiacotti Christian, 77; Naldi Riccardo, 75; Palma Vito, 68; Vai Leonardo, 80. 5AMI:Bellei Luca, 73; Benaddi Ahmed, 77; Buenaventura Renz Gabriel, 96; Carullo Daniel, 67; Ciornii Nicolae, 80; Di Palma Carmen, 60; El Bouamri Halima, 70; El KebchSara, 66; FalsinoEmanuele, 60; Fantini Gabriel, 62;Federici Ginevra, 72; Garrinella Nicolas, 60; Malaguti Anna, 68; Mejdi Adam, 98; Minghetti Tommaso, 63;Mukta Abida Alam, 65; Nalucci Leonardo, 76; Petillo Marianna, 67; Scelzo Francesco Constantin, 82;Usmani Maaz Ahmed, 93; Vasta Lorenzo, 62; Zhar Ikhlas, 60. 5BMA: Arena Daniele, 80; Aricov Stepan, 78; Battaglia Nickolas Raffael, 69; Brillante Carlo, 72; Cerbito Gabriele, 60; Chillemi Francesco Paolo, 87; Dumitrovici Cornelmihaiflorin, 100; Fracassi Samuele, 71; Gehlan Prabhnoor Singh, 70; Gheorghe Lorenzo, 60; Hassain Naved, 78; Iqbal Junaid, 74; Lepik Jakub, 69; Negri Nicholas, 72;Pittalis Alessandro, 72; Popovici Denis, 86; Riaz Tahir, 76; Riccobono Davide, 83. 5AAT: Annarumma Andrea, 84; Bianchi Luca, 80; Biffi Kevin, 92; Biselli Francesco, 66; Bruni Ivan, 92; Chitti Leonardo, 87; Collina Alessandro, 83; Di Nocera Daniele, 81; Diolaiti Davide, 81; Gilli Francesco, 75; Ihebom Obinna Alexander, 82; IoriSimone, 64; Malvaso Christian, 79; Mazzacurati Leandro, 100; Mezzapelle Jacopo, 60;Mezzi Wuissam, 61; Montaguti Veronica, 92; Musiello Noah, 75; Novac Valentino Emiliano, 80;Peng Yi Kai Nicolò, 75; PretiAndrea, 74; Sensale Daniel, 60; Trivisonno Filippo, 78; VecchiFederico, 87. 5ACM: ArgentieriDiego, 67; Beghelli Leonardo, 88; Borghi Beatrice, 67; Cardinale Lorenzo, 66; Da Rin Simone, 95;Dattilo Domenico, 70; Dellavolpe Aurora, 66; Fernandez CarroGiulia, 62; Gargiulo Emanuel Pio, 93;Giovannini Dario, 72; Grigoras Michele, 65; Iiripino Mariesol Rita, 68; Masi Luna, 87;Mazzoni Simone, 60; NanniFrancesco, 86; Ouassiri Marwa, 62; Perdichizzi Daniela, 80; Poluzzi Samuele, 82; Rosa Alessia, 92; Salvatori Sabrina, 70; Sparaco Alessandro, 100; Tugnoli Luca, 70; Turri Matteo, 95. 5AGC: Bertazzo Anna, 65; Bonfiglio Alessandro, 77; Buoso Matilde, 72; Dal Monte Aurora, 68; De Masi Aurora, 60; Di Capua Elisa, 68; Fagnani Giorgia, 73; Ferrarini Jacopo, 95; Fullone Alessandro, 66; Haxhiu Kelvin, 67;Huang Luigi, 64; Lanzoni Teo, 87; MarchesiniErica, 81; Mattioli Ivan, 60; Michelassi Francesco, 62; Minelli Michelangelo, 76; Muntean Denisaioana, 80; Musiani Chiara, 72; Nicoli Samuele, 62; Palladini Alessandro, 66; Savini Andrea, 94; Tallarino Viola, 80. 5AIN: Agostini Enrico, 98; Asaro Marco, 70; Bernaroli Edoardo, 68; Bertocchi Francesco, 100; Chessa Daniele, 70;Cioni Matteo, 93; De Pasquale Andrea, 67; Dogaru Matei, 93; Fusconi Lorenzo, 68; Gheras Veaceslav, 63;Gurrieri Davide, 76; Hettimulla Appuhamilage Fuentes Jessica Nethmi, 63; Karim Faria, 66;Madonna Ciro, 75; Matulli Luca, 100con lode; Morelli Gabriele, 84; Panarace Mattia Italo Pio, 68;Sikder Himel, 77; Sitti Francesca, 75; Ullah Naqeeb, 90; Urso Danilo Rocco, 72; Zebri Federico, 79; Zuffi Riccardo, 63. 5AMM: Bannò Pietro, 100; Bolognini Nicola, 74; Borgia Lorenzo, 71; Brancaleone Nicolò, 67; Bullo Nicola, 60;Cantelli Matteo, 97; Cenci Tommaso, 70; Cobzun Valentino, 74; Fiorini Francesco, 68; Galletti Matteo, 94; Gualandi Giulio, 100; Imperioli Matteo, 80; NataleDaniele, 75; Negroni Cesare, 60;Poluzzi Alessandro, 61; Raimondi Andrea, 71; Tedeschi Luca, 65; Vuka Arber, 80; Zairi Ilias, 74; Zambonini Achille, 76. 5ATR: Corazza Davide, 65; De Luca Manuel Antonio, 70; Dumitrescu Dominic Andrei, 62; Forleo Francesco, 60; Melotti Cristian, 80; Musumeci Corrado, 60; Paparella Mattia, 80; Perolli Brajan, 78; Rossi Mauro, 77;Ruffo Mattia, 85; SantovitoEmanuele, 62; Tascone Gabriele, 80; TomicPavle, 68; Zambrano Vincenzo, 62; ZavattaroAndrea, 98. 5BAT: Avanzi Nicolò, 65; BarattiniEnea, 64; Battista Matteo, 63; Calabria Christian, 70; Calisto Andrea, 81;Chiari Andrea, 92; D’Amico Francesco Vito, 67; Gruppioni Riccardo, 80; Pagano Samuele, 83; Papini Daniel, 86; Toci Alessio, 64. 5BCM: BartolettiAndrea, 60; Baruffaldi Alessio, 83; Berlati Edoardo, 60; Bozzoli Mattia, 87; Cappelletti Gabriele, 70; Casarini Marco, 72; Chiorboli Pietro, 100; Curiale Sergio Maria, 70; Di Bello Alessandro, 72; Esposito Mattia, 98; Facchini Lorenzo, 100 con lode; Grillini Diego, 62; Hoxha Riccardo, 62; Landuzzi Giulia, 82; Leo Cataldo, 73; Malaguti Aurora, 85; Morsiani Manuele Alberto, 86; Piro Daniel, 63; Prati Stella Virginia, 68; Rondelli Alessandro, 82; Ruiu Niccolò, 78; Spadano Francesco, 70; Zanini Alessandro, 87. 5BGC: Bighi Annika, 77; Carretti Tommaso, 80; De Paoli Francesca, 70; FinessiFrancesco, 68; Fregnani Emma, 95;Galli Maria Sabrina, 76; Grassilli Martina, 75; Guidotti Giulia, 70; Inguscio Romina, 93;Insidioso Ludovica, 66; Legnari Veronica, 95; Llanaj Sergio, 100; ManuelMichael Karsten, 74; MioliMarianna, 76; Riva Martina, 95; Sammarchi Alessandro, 70; Shaqiri Asia, 78; Stovpyak Yana, 70; Turco Nicolò, 98;ZoccadelliLisa, 67.

(1/Segue)

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MaturitàScuola