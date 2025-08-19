Maturità alle Aldini Valeriani. Ecco chi ha superato l’esame. L’elenco degli alunni promossi

Iniziamo a pubblicare i maturi dell’istituto Aldini Valeriani.
5AMA: Auregli Mattia, 63; Banares Rhedan Clark A, 60; Ben Boubaker Rayen, 60; Di Cosola Daniel, 78; Dotta Pietro, 64; Garcia Christian, 70; Gironi Thomas, 71; Guizzardi Michele, 68; Laidi Akram, 60;Mangiacotti Christian, 77; Naldi Riccardo, 75; Palma Vito, 68; Vai Leonardo, 80. 5AMI:Bellei Luca, 73; Benaddi Ahmed, 77; Buenaventura Renz Gabriel, 96; Carullo Daniel, 67; Ciornii Nicolae, 80; Di Palma Carmen, 60; El Bouamri Halima, 70; El KebchSara, 66; FalsinoEmanuele, 60; Fantini Gabriel, 62;Federici Ginevra, 72; Garrinella Nicolas, 60; Malaguti Anna, 68; Mejdi Adam, 98; Minghetti Tommaso, 63;Mukta Abida Alam, 65; Nalucci Leonardo, 76; Petillo Marianna, 67; Scelzo Francesco Constantin, 82;Usmani Maaz Ahmed, 93; Vasta Lorenzo, 62; Zhar Ikhlas, 60. 5BMA: Arena Daniele, 80; Aricov Stepan, 78; Battaglia Nickolas Raffael, 69; Brillante Carlo, 72; Cerbito Gabriele, 60; Chillemi Francesco Paolo, 87; Dumitrovici Cornelmihaiflorin, 100; Fracassi Samuele, 71; Gehlan Prabhnoor Singh, 70; Gheorghe Lorenzo, 60; Hassain Naved, 78; Iqbal Junaid, 74; Lepik Jakub, 69; Negri Nicholas, 72;Pittalis Alessandro, 72; Popovici Denis, 86; Riaz Tahir, 76; Riccobono Davide, 83. 5AAT: Annarumma Andrea, 84; Bianchi Luca, 80; Biffi Kevin, 92; Biselli Francesco, 66; Bruni Ivan, 92; Chitti Leonardo, 87; Collina Alessandro, 83; Di Nocera Daniele, 81; Diolaiti Davide, 81; Gilli Francesco, 75; Ihebom Obinna Alexander, 82; IoriSimone, 64; Malvaso Christian, 79; Mazzacurati Leandro, 100; Mezzapelle Jacopo, 60;Mezzi Wuissam, 61; Montaguti Veronica, 92; Musiello Noah, 75; Novac Valentino Emiliano, 80;Peng Yi Kai Nicolò, 75; PretiAndrea, 74; Sensale Daniel, 60; Trivisonno Filippo, 78; VecchiFederico, 87. 5ACM: ArgentieriDiego, 67; Beghelli Leonardo, 88; Borghi Beatrice, 67; Cardinale Lorenzo, 66; Da Rin Simone, 95;Dattilo Domenico, 70; Dellavolpe Aurora, 66; Fernandez CarroGiulia, 62; Gargiulo Emanuel Pio, 93;Giovannini Dario, 72; Grigoras Michele, 65; Iiripino Mariesol Rita, 68; Masi Luna, 87;Mazzoni Simone, 60; NanniFrancesco, 86; Ouassiri Marwa, 62; Perdichizzi Daniela, 80; Poluzzi Samuele, 82; Rosa Alessia, 92; Salvatori Sabrina, 70; Sparaco Alessandro, 100; Tugnoli Luca, 70; Turri Matteo, 95. 5AGC: Bertazzo Anna, 65; Bonfiglio Alessandro, 77; Buoso Matilde, 72; Dal Monte Aurora, 68; De Masi Aurora, 60; Di Capua Elisa, 68; Fagnani Giorgia, 73; Ferrarini Jacopo, 95; Fullone Alessandro, 66; Haxhiu Kelvin, 67;Huang Luigi, 64; Lanzoni Teo, 87; MarchesiniErica, 81; Mattioli Ivan, 60; Michelassi Francesco, 62; Minelli Michelangelo, 76; Muntean Denisaioana, 80; Musiani Chiara, 72; Nicoli Samuele, 62; Palladini Alessandro, 66; Savini Andrea, 94; Tallarino Viola, 80. 5AIN: Agostini Enrico, 98; Asaro Marco, 70; Bernaroli Edoardo, 68; Bertocchi Francesco, 100; Chessa Daniele, 70;Cioni Matteo, 93; De Pasquale Andrea, 67; Dogaru Matei, 93; Fusconi Lorenzo, 68; Gheras Veaceslav, 63;Gurrieri Davide, 76; Hettimulla Appuhamilage Fuentes Jessica Nethmi, 63; Karim Faria, 66;Madonna Ciro, 75; Matulli Luca, 100con lode; Morelli Gabriele, 84; Panarace Mattia Italo Pio, 68;Sikder Himel, 77; Sitti Francesca, 75; Ullah Naqeeb, 90; Urso Danilo Rocco, 72; Zebri Federico, 79; Zuffi Riccardo, 63. 5AMM: Bannò Pietro, 100; Bolognini Nicola, 74; Borgia Lorenzo, 71; Brancaleone Nicolò, 67; Bullo Nicola, 60;Cantelli Matteo, 97; Cenci Tommaso, 70; Cobzun Valentino, 74; Fiorini Francesco, 68; Galletti Matteo, 94; Gualandi Giulio, 100; Imperioli Matteo, 80; NataleDaniele, 75; Negroni Cesare, 60;Poluzzi Alessandro, 61; Raimondi Andrea, 71; Tedeschi Luca, 65; Vuka Arber, 80; Zairi Ilias, 74; Zambonini Achille, 76. 5ATR: Corazza Davide, 65; De Luca Manuel Antonio, 70; Dumitrescu Dominic Andrei, 62; Forleo Francesco, 60; Melotti Cristian, 80; Musumeci Corrado, 60; Paparella Mattia, 80; Perolli Brajan, 78; Rossi Mauro, 77;Ruffo Mattia, 85; SantovitoEmanuele, 62; Tascone Gabriele, 80; TomicPavle, 68; Zambrano Vincenzo, 62; ZavattaroAndrea, 98. 5BAT: Avanzi Nicolò, 65; BarattiniEnea, 64; Battista Matteo, 63; Calabria Christian, 70; Calisto Andrea, 81;Chiari Andrea, 92; D’Amico Francesco Vito, 67; Gruppioni Riccardo, 80; Pagano Samuele, 83; Papini Daniel, 86; Toci Alessio, 64. 5BCM: BartolettiAndrea, 60; Baruffaldi Alessio, 83; Berlati Edoardo, 60; Bozzoli Mattia, 87; Cappelletti Gabriele, 70; Casarini Marco, 72; Chiorboli Pietro, 100; Curiale Sergio Maria, 70; Di Bello Alessandro, 72; Esposito Mattia, 98; Facchini Lorenzo, 100 con lode; Grillini Diego, 62; Hoxha Riccardo, 62; Landuzzi Giulia, 82; Leo Cataldo, 73; Malaguti Aurora, 85; Morsiani Manuele Alberto, 86; Piro Daniel, 63; Prati Stella Virginia, 68; Rondelli Alessandro, 82; Ruiu Niccolò, 78; Spadano Francesco, 70; Zanini Alessandro, 87. 5BGC: Bighi Annika, 77; Carretti Tommaso, 80; De Paoli Francesca, 70; FinessiFrancesco, 68; Fregnani Emma, 95;Galli Maria Sabrina, 76; Grassilli Martina, 75; Guidotti Giulia, 70; Inguscio Romina, 93;Insidioso Ludovica, 66; Legnari Veronica, 95; Llanaj Sergio, 100; ManuelMichael Karsten, 74; MioliMarianna, 76; Riva Martina, 95; Sammarchi Alessandro, 70; Shaqiri Asia, 78; Stovpyak Yana, 70; Turco Nicolò, 98;ZoccadelliLisa, 67.
