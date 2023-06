Maturità: domani il via Due scritti, non per tutti

di Federica Gieri Samoggia

Con l’insediamento delle 183 commissioni, ieri la maturità ha scaldato i motori. "Sarà un esame di Stato del tutto particolare", rammenta il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi nel suo in bocca al lupo ai 7.448 maturandi (di cui 7.285 interni e 163 esterni) che saranno esaminati da 1.098 docenti (tre interni e tre esterni; solo 25 quelli esterni sostituiti) riuniti, appunto, in 183 commissioni guidate da altrettanti presidenti esterni.

Una maturità "particolare" perché alluvionata, che il 21 giugno partirà con lo scritto di italiano. Uno scritto per molti, ma non per tutti. Già, perché con apposita ordinanza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, gli studenti residenti nei comuni alluvionati o che frequentano le scuole in un comune alluvionato (ovvero quelli inclusi nel decreto del Governo) si vedranno abbonati gli scritti e sosterranno solo l’orale. Mentre tutti gli altri si sottoporranno alla maturità standard con scritti e orali.

Accadrà pertanto che in una stessa classe due studenti, uno alluvionato e uno non, sosteranno due esami differenti: il primo solo orale; il secondo con due scritti e l’orale.

Dopo la prova di italiano, i non alluvionati, giovedì 22, si cimenteranno nello scritto di indirizzo. Per tutti, gli orali scatteranno da lunedì 26. "Usciti dal Covid – osserva il Provveditore – ci siamo trovati a vivere la tragica esperienza dell’alluvione. Anche la programmazione delle prove conclusive ne ha risentito".

Nonostante ciò, "per i nostri studenti non cambia il significato dell’esame conclusivo del ciclo di studi: bisogna affrontarlo con serenità, senza farsi prendere dall’ansia da prestazione e avendo la consapevolezza che un percorso scolastico non è una gara in cui si decide tutto nell’ultimo miglio".

Scritto oppure orale: "Ognuno deve affrontare l’esame che è chiamato a svolgere con maturità, dando dimostrazione di equilibrio, capacità di ragionamento, conoscenza degli argomenti", insiste Panzardi. "Il mio augurio è che i genitori vivano l’esame dei figli senza trasmettere angosce, evitando di appesantirlo con sovraccarichi di aspettative, ingerenze, inutili confronti. L’esame di maturità appartiene solo ai ragazzi, sono loro gli unici protagonisti e gli artefici dell’esito finale: nessuno provi a rubargli la scena. Da domani, le prove da affrontare nella vita adulta saranno, per loro, pane quotidiano".